rus
Українська
Наука

На территории Панамы раскопали уникальную императорскую гробницу (фото)

Цихоцкая Мария

На территории Панамы раскопали уникальную императорскую гробницу (фото)
Министерство культуры Панамы назвало открытие «чрезвычайно важным» для национальной археологии и возобновление доиспанской истории региона. Источник: Министерство культуры Панамы

В Панаме археологи открыли богатую гробницу, наполненную изысканными золотыми погребальными предметами. Эта находка стала одной из самых выдающихся за последние десятилетия и пролила новый свет на доиспанские общества Центральной Америки.

Гробница расположена в археологическом парке Эль-Каньо в провинции Кокле и датируется периодом между 800 и 1000 н. е. Во время раскопок исследователи нашли останки высокопоставленного лица, похороненного вместе с золотыми браслетами, резными нагрудными пластинами, золотыми украшениями для ушей и орнаментированными керамическими сосудами. Об открытии пишет Heritage Daily.

Накопление подобных многоукрашенных гробниц на этом месте подтверждает, что Эль-Каньо на протяжении веков функционировал как династический некрополь и важный церемониальный центр. Возглавляющая проект Археологиня Джулия Майо подчеркнула художественную ценность находок. На нагрудных пластинах изображены летучие мыши и крокодилы – мощные символы власти, духовности и верований в загробную жизнь.

По словам Майо, в Эль-Каньо ранее раскопали девять других гробниц, схожих по стилю и богатству. Они свидетельствуют о том, что местные элиты хоронили своих умерших на этом месте в течение примерно двух веков, следуя давней похоронной традиции, связанной с одной родовой линией.

Читайте также: В Ивано-Франковской области нашли трипольскую фигурку быка в возрасте 6000 лет (фото)

Тщательное размещение предметов вокруг тела указывает на то, что социальный статус и власть сохранялись после смерти. Золотые изделия демонстрируют высокий уровень металлургического мастерства: изысканные орнаменты, детальные изображения и сложные техники обработки металла были достигнуты за столетие до контакта с европейцами.

Эта находка имеет значение не только для Панамы, но и для более широкого изучения древних американских цивилизаций. Она подвергает сомнению устаревшие представления о том, что сложная металлургия и иерархические политические системы развивались только в крупных центрах Мезоамерики. Общество Эль-Каньо поддерживало разветвленные культурные и, вероятно, торговые сети по всему перешейку, объединявшие Панаму с соседними обществами Центральной Америки.

Стиль золотых артефактов и керамики отображает эти региональные связи. Министерство культуры Панамы назвало открытие "чрезвычайно важным" для национальной археологии и возобновление доиспанской истории региона.

Напомним, в Израиле была найдена древняя печать в возрасте 2700 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Наука