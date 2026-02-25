На территории Панамы раскопали уникальную императорскую гробницу (фото)

В Панаме археологи открыли богатую гробницу, наполненную изысканными золотыми погребальными предметами. Эта находка стала одной из самых выдающихся за последние десятилетия и пролила новый свет на доиспанские общества Центральной Америки.

Гробница расположена в археологическом парке Эль-Каньо в провинции Кокле и датируется периодом между 800 и 1000 н. е. Во время раскопок исследователи нашли останки высокопоставленного лица, похороненного вместе с золотыми браслетами, резными нагрудными пластинами, золотыми украшениями для ушей и орнаментированными керамическими сосудами. Об открытии пишет Heritage Daily.

Накопление подобных многоукрашенных гробниц на этом месте подтверждает, что Эль-Каньо на протяжении веков функционировал как династический некрополь и важный церемониальный центр. Возглавляющая проект Археологиня Джулия Майо подчеркнула художественную ценность находок. На нагрудных пластинах изображены летучие мыши и крокодилы – мощные символы власти, духовности и верований в загробную жизнь.

По словам Майо, в Эль-Каньо ранее раскопали девять других гробниц, схожих по стилю и богатству. Они свидетельствуют о том, что местные элиты хоронили своих умерших на этом месте в течение примерно двух веков, следуя давней похоронной традиции, связанной с одной родовой линией.

Тщательное размещение предметов вокруг тела указывает на то, что социальный статус и власть сохранялись после смерти. Золотые изделия демонстрируют высокий уровень металлургического мастерства: изысканные орнаменты, детальные изображения и сложные техники обработки металла были достигнуты за столетие до контакта с европейцами.

Эта находка имеет значение не только для Панамы, но и для более широкого изучения древних американских цивилизаций. Она подвергает сомнению устаревшие представления о том, что сложная металлургия и иерархические политические системы развивались только в крупных центрах Мезоамерики. Общество Эль-Каньо поддерживало разветвленные культурные и, вероятно, торговые сети по всему перешейку, объединявшие Панаму с соседними обществами Центральной Америки.

Стиль золотых артефактов и керамики отображает эти региональные связи. Министерство культуры Панамы назвало открытие "чрезвычайно важным" для национальной археологии и возобновление доиспанской истории региона.

