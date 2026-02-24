В Польше жили каннибалы: ученые нашли подтверждение жуткой догадке (фото)

Ученые представили новые убедительные доказательства того, что около 18 000 лет назад на территории современной южной Польши люди магдаленской культуры практиковали каннибализм. Останки, найденные в Машицкой пещере близ Кракова, стали одним из самых ярких и подробных примеров палеолитического каннибализма в Европе.

Машицкая пещера открыта еще в конце XIX века, а повторно исследована в 1960-х годах. В течение десятилетий кости хранились в Археологическом музее Кракова, пока современные методы не позволили провести их тщательный анализ. С помощью 3D-микроскопии высокого разрешения исследователи изучили следы порезов, ушибов и переломов на человеческих костях. Результаты однозначны: все повреждения были причинены каменными инструментами вскоре после смерти людей, что указывает на умышленную обработку тел для потребления. Об этом пишет Arkeonews.

Радиоуглеродная датировка дала возраст останков около 18 000 лет, что соответствует магдаленскому периоду позднего верхнего палеолита. Именно эта культура оставила после себя знаменитые наскальные рисунки в пещерах Ласко во Франции и Альтамира в Испании, а также усовершенствованные каменные инструменты и искусство. Однако находки из Машицкой пещеры раскрывают гораздо более темную сторону жизни этих охотников-собирателей.

Около 68% человеческих костей имеют характерные следы обработки мяса: глубокие порезы на черепах (для снятия скальпа и тканей лица), умышленное разбиение черепов для доступа к мозгу, раскалывание длинных костей (бедренных, плечевых) для извлечения костного мозга — одного из самых калорийных и жирных продуктов в холодном. Характер изломов и порезов почти полностью совпадает с наблюдаемым на костях животных из того же слоя.

Главный автор исследования Франсеск Маргинедас из Института исследований истории человека (IPHES-CERCA) заявил: распределение и характер следов не оставляют сомнений – тела обрабатывались точно так же, как туши животных. Совторник Пальмира Саладие добавила, что никаких признаков церемониальной подготовки или изготовления предметов из костей не обнаружено — фрагменты просто выбрасывали вместе с остатками животных.

Это отличает Машицкую пещеру от других европейских мест, где каннибализм носил ритуальный характер (например, пещера Гоуф в Великобритании, где черепа переделывались на чаши). Здесь все указывает на практическое потребление.

Исследователи предполагают, что каннибализм мог быть связан с социальным или "военным" конфликтом — потребление врагов после столкновений. Голод как причина маловероятен: на месте найдены останки оленей, косули, диких кабанов, лис и водоплавающих птиц, а также 546 кремневых и обсидиановых наконечников стрел. Это свидетельствует об обилии пищи.

Генетические исследования показали, что у погибших были общие предки с магдаленскими группами Западной Европы. Это усложняет гипотезу о нападении чужестранцев и повышает вероятность насилия между близкородственными общинами.

После последнего ледникового максимума, когда ледники отступили, охотники-собиратели магдаленской культуры активно расселялись на новых территориях Центральной Европы. Более теплые условия открывали новые возможности, но в то же время усиливали конкуренцию за ресурсы и охотничьи угодья. Все человеческие останки в Машицкой пещере, судя по всему, были похоронены примерно одновременно — это указывает на единственный насильственный эпизод, а не на отдельные захоронения.

