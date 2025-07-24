На території Італії виявили гробницю етрусків: було знайдено понад сотню артефактів (фото)

У центральній частині Італії археологи зробили унікальне відкриття — незайману гробницю етрусків, давньої цивілізації, що передувала Римській республіці. Гробниця, вирізьблена у вигляді невеликої кам’яної споруди, зберегла останки чотирьох людей, що лежать на кам’яних ложах. Навколо них — понад сотня артефактів: кераміка, зброя, бронзові та срібні прикраси, серед яких — оздоби для волосся.

На відміну від більшості етруських поховань у регіоні, які раніше піддавалися пограбуванням, ця гробниця залишилася повністю запечатаною. Вона стала винятковою знахідкою для міжнародної дослідницької команди SGARP (San Giuliano Archaeological Research Project), яка проводить розкопки в межах етруського міста Сан-Джуліано — приблизно за 70 км від Риму. Про це пише Live Science.

Археолог Давіде Зорі з Університету Бейлора (Техас) наголосив, що це перша подібна гробниця в цьому регіоні, яку вдалось вивчити з використанням сучасних методів. За його словами, поховання може значно розширити уявлення про ритуали та традиції етрусків.

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Цивілізація етрусків досягла розквіту в VI столітті до н. е. і згодом була поглинута Римом унаслідок військових конфліктів. До I століття до н. е. територія Етрурії остаточно увійшла до складу Римської імперії.

За попередніми оцінками, у виявленій гробниці поховані дві пари — чоловіки й жінки, але точні дані з’являться після додаткового аналізу решток. Студентка Кендалл Петерсон, яка брала участь у розкопках, поділилася емоціями від участі в цьому проєкті, назвавши досвід незабутнім.

Археологи завершили основні роботи на місці, однак вивчення артефактів та решток тільки починається.

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