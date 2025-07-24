На территории Италии обнаружили гробницу этрусков: было найдено более сотни артефактов (фото)

В центральной части Италии археологи совершили уникальное открытие — девственную гробницу этрусков, древней цивилизации, предшествовавшей Римской республике. оружие, бронзовые и серебряные украшения, среди которых украшения для волос.

В отличие от большинства этрусских захоронений в регионе, которые ранее подвергались ограблениям, эта гробница осталась полностью запечатанной.

Археолог Давиде Зори из Университета Бейлора (Техас) подчеркнул, что это первая подобная гробница в этом регионе, которую удалось изучить с использованием современных методов.

Читайте также: Ученые нашли "потерянный город" под пирамидами Гизы в Египте

Цивилизация этрусков достигла расцвета в VI веке до н. э. и впоследствии была поглощена Римом в результате военных конфликтов. До I века до н.

По предварительным оценкам, в обнаруженной гробнице похоронены две пары — мужчины и женщины, но точные данные появятся после дополнительного анализа остатков.

Археологи завершили основные работы на месте, однако изучение артефактов и останков только начинается.

Ранее мы рассказывали, сколько на самом деле сторон имеет пирамида Хеопса в Египте.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!