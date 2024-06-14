Коли Преображення Господнє 2024: чи змінилась дата у цьому році

Починаючи з вересня 2023 року, Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар. В результаті дати всіх сталих свят у православному календарі були перенесені на 13 днів вперед.

Це означає, що віряни ПЦУ тепер відзначатимуть ці свята раніше, ніж зазвичай. Про це пише команда UAportal.

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Коли буде відзначатися Преображення Господнє у 2024 році

Кожного року християни східного обряду святкують Преображення Господнє. Цей день також відомий як Яблучний Спас. Згідно зі біблією, саме в цей час Ісус разом з апостолами вирушив на вершину гори Фавор. Під час молитви Ісуса осяяло божественне світло, і його вбрання стало білосніжним.

Раніше святкування Преображення припадало на 19 серпня, однак зі зміною календаря Православною Церквою України, тепер дата відзначення свята перенесена на 6 серпня.

Раніше ми розповідали, коли Вознесіння Господнє 2024.

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