Коли Вознесіння Господнє 2024: чи змінилась дата, історія та традиції

Свято Вознесіння Господнього є одним із важливих християнських свят. Воно символізує подію, коли Ісус Христос перед очима своїх учнів-апостолів піднявся на Небо. Це сталося сорок днів після Його Воскресіння.

Щодо календарних змін, від 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) та Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Це означає, що більшість свят тепер мають нові дати, які відрізняються на 13 днів раніше від дат за григоріанським календарем.

Вознесіння Господнє 2024 року: дата

Дата святкування Вознесіння Господнього прив'язана до Великодня — його віряни святкують на 40 день після Воскресіння Ісуса Христа. Оскільки зміна календаря жодним чином не вплинула на Великодень, то і Вознесіння Господнє ми будемо святкувати по-старому.

2024 року християни східного обряду в Україні святкують Великодень 5 травня, а західного — 31 березня. Тому, відповідно, Вознесіння Господнє ми будемо святкувати 13 червня (9 травня).

Що означає свято Вознесіння Господнє

Біблійні тексти розповідають, що після того, як Ісус Христос воскрес, він провів на землі 40 днів, навчаючи апостолів про небесне царство. Завершивши своє земне служіння, Ісус зібрав своїх послідовників на Оливній горі, де він їх благословив і піднявся до небес.

Згодом, два ангели з’явилися перед апостолами, несучи обітницю про повернення Христа. Вони заявили, що він знову прийде на землю, але цього разу для того, щоб винести суд над живими та мертвими.

Сьогодні паломники з усіх куточків світу відправляються до Єрусалиму, щоб піднятися на гору Елеон. Там в монастирі можна побачити відбиток ноги Ісуса, який Він залишив, коли возносився на Небо. Цього дня в храмах проводять святкові богослужіння, під час яких віряни моляться за спасіння душі.

Як правильно вітатися на Вознесіння Господнє

Відзначення великих релігійних свят супроводжується унікальними формами привітань серед віруючих. Наприклад, у святкові дні Різдва звичайно кажуть "Христос народився", на що відгукуються "Славімо Його". У день Великодня традиційно промовляють "Христос Воскрес!", і чують у відповідь "Воістину Воскрес!". Тоді як у день Вознесіння Господнього повертають до звичайного вітання "Слава Ісусу Христу!", і відповідають "Навіки Слава!".

Що не можна робити у свято

З наближенням Вознесіння Господнього у 2024 році, важливо звернути увагу на певні обмеження, які допоможуть уникнути помилок у цей святковий день. Ось перелік дій, яких слід уникати:

Не плануйте весілля чи церемонію вінчання;

Утримуйтеся від негативних думок та бажань зла іншим;

Не вдавайтеся до злослів’я, конфліктів та образ;

Уникайте фізично виснажливої праці;

Не дозволяйте собі ображати людей чи тварин;

Не обманюйте та не говоріть неправду.

Православна церква також наголошує, що у день Вознесіння Господнього слід особливо поважати землю, не засмічувати та не плювати на неї, оскільки вона набуває святості як останній фізичний слід Ісуса Христа перед Його вознесінням на небеса.

Нагадаємо раніше ми розповідали, чому Великдень 2024 року в Україні був в інший день.

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