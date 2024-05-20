Когда Вознесение Господне 2024: изменилась ли дата, история и традиции

Праздник Вознесения Господня является одним из важных христианских праздников. Оно символизирует событие, когда Иисус Христос перед очами своих учеников-апостолов поднялся на Небо. Это произошло сорок дней после Его Воскресения.

Относительно календарных изменений, от 1 сентября 2023 Православная Церковь Украины (ПЦУ) и Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. Это означает, что большинство праздников теперь имеют новые даты, которые отличаются на 13 дней раньше дат по григорианскому календарю.

Вознесение Господне 2024: дата

Дата празднования Вознесения Господня привязана к Пасхе – его верующие празднуют на 40 день после Воскресения Иисуса Христа. Поскольку изменение календаря никак не повлияло на Пасху, то и Вознесение Господне мы будем праздновать по старинке.

2024 христиане восточного обряда в Украине празднуют Пасху 5 мая, а западного — 31 марта. Поэтому, соответственно, Вознесение Господне мы будем праздновать 13 июня (9 мая).

Что означает праздник Вознесения Господня

Библейские тексты рассказывают, что после того, как Иисус Христос воскрес, он провел на земле 40 дней, обучая апостолов о небесном царстве. Завершив свое земное служение, Иисус собрал своих последователей на Елеонской горе, где он благословил их и поднялся к небесам.

Впоследствии два ангела предстали перед апостолами, неся обет о возвращении Христа. Они заявили, что он снова придет на землю, но в этот раз для того, чтобы вынести суд над живыми и мертвыми.

Сегодня паломники со всех уголков мира отправляются в Иерусалим, чтобы подняться на гору Элеон. Там в монастыре можно увидеть отражение ноги Иисуса, который Он оставил, когда возносился на Небо. В этот день в храмах проводят праздничные богослужения, во время которых верующие молятся о спасении души.

Как правильно здороваться на Вознесение Господне

Празднование великих религиозных праздников сопровождается уникальными формами поздравлений среди верующих. Например, в праздничные дни Рождества обычно говорят Христос родился, на что отзываются "Славимо Его". В день Пасхи традиционно произносят "Христос Воскрес!", и слышат в ответ "ВоистинуВоскрес!". Тогда как в день Вознесения Господня возвращают к обычному приветствию "Слава Иисусу Христу!", и отвечают "Навеки Слава!".

Что нельзя делать в праздник

С приближением Вознесения Господня в 2024 году важно обратить внимание на определенные ограничения, которые помогут избежать ошибок в этот праздничный день. Вот перечень действий, которых следует избегать:

Не планируйте свадьбу или церемонию венчания;

Воздерживайтесь от отрицательных мыслей и желаний зла другим;

Не прибегайте к злословию, конфликтам и обидам;

Избегайте физически изнурительного труда;

Не позволяйте себе оскорблять людей или животных;

Не обманывайте и не говорите ложь.

Православная церковь также отмечает, что в день Вознесения Господня следует особо уважать землю, не засорять и не плевать на нее, поскольку она приобретает святость как последний физический след Иисуса Христа перед Его вознесением на небеса.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Пасха 2024 года в Украине была в другой день.

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