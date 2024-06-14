Когда Преображение Господне 2024: изменилась ли дата в этом году

Начиная с сентября 2023 года, Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь. В результате даты всех установившихся праздников в православном календаре были перенесены на 13 дней вперед.

Это означает, что верующие ПЦУ теперь будут отмечать эти праздники раньше, чем обычно. Об этом пишет команда UAportal.

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Когда будет отмечаться Преображение Господне в 2024 году

Каждый год христиане восточного обряда празднуют Преображение Господне. Этот день также известен как Яблочный Спас. Согласно библии, именно в это время Иисус вместе с апостолами отправился на вершину горы Фавор. Во время молитвы Иисуса озарил божественный свет, и его одеяние стало белоснежным.

Ранее празднование Преображения приходилось на 19 августа, однако с изменением календаря Православной Церковью Украины, теперь дата празднования праздника перенесена на 6 августа.

Раньше мы рассказывали, когда Вознесение Господне 2024 года.

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