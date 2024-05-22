Коли святкують Трійцю за новим календарем: дата та її пояснення

Свято Трійці, також відоме як День Святої Трійці, П’ятидесятниця або Зелене свято, є важливою православною подією, яка відзначається через 50 днів після Великодня.

Цього дня християни згадують біблійну подію, коли через 50 днів після воскресіння Ісуса Христа на апостолів зійшов Святий Дух. Після цього учні Христа почали розмовляти різними мовами і отримали дар проповідування. Вони вирушили у подорожі по різних країнах, поширюючи християнську віру по всьому світу. Команда UAportal нагадує, коли у 2024 році святкують Трійцю та розповідає про історію одного з найбільших свят у православному календарі.

Коли Трійця 2024 в Україні

Дата святкування Трійці змінюється щороку і визначається місячним календарем. У 2024 році Трійця, як і Великдень, відзначатимуться пізніше, ніж зазвичай.

Християни східного обряду святкували Великдень 5 травня 2024 року, тому Трійця припаде на 23 червня. Для християн західного обряду Великдень припадає на 31 березня, а Трійця відповідно на 19 травня. Традиційно святкування Трійці триває протягом тижня, починаючи з неділі.

Як відзначають Трійцю в Україні

В Україні існує давня традиція прикрашати домівки та одяг зеленню, квітами і сезонними травами, зокрема стеблами лепехи. Ці рослини освячують у церкві і розкладають по всіх поверхнях у будинку. На святкове богослужіння люди одягають красивий святковий одяг.

До свята також збирають дикі цілющі трави, такі як піжма, мати-й-мачуха, чебрець і меліса. З них заварюють лікувальний чай, а залишки рослин засушують на зиму.

Власники колодязів мають звичай запрошувати священика для освячення колодязної води на Трійцю.

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