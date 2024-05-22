Когда празднуют Троицу по новому календарю: дата и ее объяснение

Праздник Троицы, также известный как День Святой Троицы, Пятидесятница или Зеленый праздник, является важным православным событием, которое отмечается 50 дней спустя после Пасхи.

В этот день христиане вспоминают о библейском событии, когда через 50 дней после воскресения Иисуса Христа на апостолов сошел Святой Дух. После этого ученики Христа начали разговаривать на разных языках и получили дар проповедования. Они отправились в путешествия по разным странам, распространяя христианскую веру по всему миру. Команда UAportal напоминает, когда в 2024 году празднуют Троицу и рассказывает об истории одного из самых больших праздников в православном календаре.

Когда Троица 2024 в Украине.

Дата празднования Троицы меняется каждый год и определяется лунным календарем. В 2024 году Троица, как и Пасха, будут отмечаться позже обычного.

Христиане восточного обряда праздновали Пасху 5 мая 2024, поэтому Троица придется на 23 июня. Для христиан западного обряда Пасха выпадает на 31 марта, а Троица соответственно на 19 мая. Традиционно празднование Троицы продолжается в течение недели, начиная с воскресенья.

Как отмечают Троицу в Украине

В Украине существует давняя традиция украшать дома и одежду зеленью, цветами и сезонными травами, в частности стеблями аира. Эти растения освящают в церкви и разлагают по всем поверхностям в доме. На праздничное богослужение люди одевают красивую праздничную одежду.

К празднику также собирают дикие целебные травы, такие как пижма, мать-и-мачеха, чабрец и мелисса. Из них заваривают лечебный чай, а остатки растений засушивают на зиму.

Владельцы колодцев имеют обыкновение приглашать священника для освящения колодезной воды на Троицу.

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