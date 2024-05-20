Були наповнені скарбами: три 1800-річні гробниці династії Хань знайшли археологи (фото)

Археологи в Китаї розкопали три 1800-річні гробниці династії Хань, які були побудовані як житлові будинки – з кімнатами та вікнами. Ці гробниці, розташовані в місті Жічжао, вважаються свідченням багатства та статусу родини, яка там була похована.

Гробниці датуються династією Хань (206 р. до н.е. - 220 р. н.е.), яку часто називають золотим віком китайської історії, пише Інститут археології Китайської академії соціальних наук.

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Відкриття сталося випадково під час підготовки до розширення парку. Спочатку археологи вважали, що гробниці вже були пограбовані, але подальше дослідження показало, що одна з них залишилася недоторканою.

Скарби з китайської гробниці. Джерело: kaogu.cssn.cn

Скарби з китайської гробниці. Джерело: kaogu.cssn.cn

Ця неушкоджена гробниця складається з двох кімнат, з'єднаних дверима, і, як вважають, тут похована подружня пара. Її дизайн імітує житловий будинок, з дерев'яними вікнами та дверима, що створює відчуття домашнього затишку.

У гробниці було знайдено 70 артефактів, що свідчать про високий статус родини. Серед них залізний меч, бронзові дзеркала, різноманітні глиняні вироби та фрагменти карети, яка використовувалася для транспортування трун.

Археологи також знайшли бронзову печатку з ім'ям "Хуан Цзя", що допомогло їм ідентифікувати власників гробниці.

Скарби з китайської гробниці. Джерело: kaogu.cssn.cn

Скарби з китайської гробниці. Джерело: kaogu.cssn.cn

Скарби з китайської гробниці. Джерело: kaogu.cssn.cn

Скарби з китайської гробниці. Джерело: kaogu.cssn.cn

Дві інші гробниці, ймовірно, належать родичам подружжя. Їх дизайн схожий, з похилим вхідним тунелем, який веде до глибокої камери. Стіни гробниць прикрашені різьбленими арками, дверима, вікнами та мальовничими фресками з рослинними мотивами та фігурами.

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