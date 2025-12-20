Археологи знайшли в Афганістані унікальну памʼятку віком 2500 років (фото)

У східному Афганістані, в провінції Лагман (район Алінгар, долина Сав біля села Сітун), археологи виявили раніше невідому пам’ятку віком понад 2500 років. Знахідка датується ранньою залізною добою (приблизно 1000–500 рр. до н.е.) і проливає світло на життя регіону задовго до поширення християнства в Азії.

Про це пише Arkeonews з посиланням на Управління інформації та культури Лагмана. Під час попередніх досліджень знайшли кам’яні сходи, висічені в схилі пагорба камери та залишки споруд, що вказують на організоване, довготривале будівництво, а не тимчасове чи сезонне використання. Камери мають ознаки навмисного планування, типового для постійних поселень.

Серед артефактів — керамічний посуд для пиття, простий за формою, але цінний для розуміння побуту: такі предмети свідчать про тривале проживання, можливі ритуали чи поєднання функцій.

Провінція Лагман — стратегічний коридор між долиною Кабула та східним Афганістаном, пов’язаний з долиною Інду. Близько 1000 р. до н.е. тут мешкали ранні іраномовні громади, з VI ст. до н.е. — частина Ахеменідської імперії. Родючі долини та річки сприяли сільському господарству й торгівлі.

Скельні споруди подібні до відомих у регіоні — їхнє будівництво вимагало координації та ресурсів, підтверджуючи соціальну організацію.

Пам’ятка на ранній стадії вивчення — розкопки тривають. Подальші роботи уточнять датування та культурний контекст, розкриваючи моделі поселень, архітектуру й зв’язки Лагмана в давнину. Знахідка — важливий внесок у історію Афганістану доісламського періоду.

