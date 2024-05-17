Біля пірамід Гізи знайшли аномалії та загадкові структури (фото)

Науковці виявили таємничу "аномалію" під стародавнім кладовищем біля Великої піраміди Гізи в Єгипті. За допомогою неінвазивних методів сканування дослідники виявили L-подібну структуру, засипану піском, яка може веде до глибшої камери.

Ця ділянка кладовища поблизу піраміди Хеопса раніше не досліджувалася. За допомогою георадара та електрорезистивної томографії археологам вдалося "зазирнути" під землю, не роблячи жодних розкопок, повідомляє Smithsonian Magazine.

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Сканування виявили дві цікаві структури:

L-подібна структура: Ця неглибока споруда, заповнена піском, має довжину близько 33 футів (10 метрів) і заглиблена на 6,5 футів (2 метри). Вчені вважають, що вона могла слугувати входом до глибшої камери.

Ця неглибока споруда, заповнена піском, має довжину близько 33 футів (10 метрів) і заглиблена на 6,5 футів (2 метри). Вчені вважають, що вона могла слугувати входом до глибшої камери. Глибока аномалія: Під L-подібною структурою лежить ще одна структура, яка має "високий електричний опір".

Дослідники не впевнені, що саме там знаходиться, але припускають, що це може бути порожня камера або камера, заповнена піском і гравієм. Хоча призначення цих структур залишається загадкою, дослідники вважають, що це може бути значне археологічне відкриття.

Дослідники використовували георадар і електрорезистивну томографію для сканування. Джерело: Archaeological Prospection

Сканування території біля пірамід. Джерело: Archaeological Prospection

Дослідники використовували георадар і електрорезистивну томографію для сканування. Джерело: Archaeological Prospection

"Важливо, щоб ці структури були негайно розкопані, щоб визначити їхнє призначення", - пишуть вони в дослідженні, опублікованому в журналі Archaeological Prospection.

Розкопки вже розпочалися, і археологи сподіваються, що незабаром зможуть розкрити таємниці цих підземних структур.

Нагадаємо, в Угорщині знайшли втрачену церкву Діви Марії XIV століття, яка знаходилася під тенісним кортом.

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