У Польщі знайшли скарб легендарного цілителя-шахрая Ячевичара (фото)

Археологи з Польщі виявили скарбницю монет 17-го та 18-го століть, пов'язану з життям та діяльністю Антонія Ячевичара, сумно відомого шарлатана, який діяв у Свєнтокшиських горах на початку 18 століття.

Ячевичар з'явився в розпал Великої Північної війни, коли Польщу охопила руйнівна чума. Позиціонуючи себе як цілителя, наділеного божественною силою, він заманював зневірених людей, обіцяючи їм зцілення та захист від епідемії, пише археологічна група Świętokrzyska Exploration Group у Фейсбуці.

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Використовуючи людську віру та відчай, Ячевичар збирав значні багатства. Його "скіт" у Свєнтокшиських горах перетворився на справжню фортецю, де він жив у розкоші, оточений озброєною охороною.

Археологи розкопали скарб із монетами. Джерело: facebook.com/SGEBABAJAGA

Археологи розкопали скарб із монетами. Джерело: facebook.com/SGEBABAJAGA

Археологи розкопали скарб із монетами. Джерело: facebook.com/SGEBABAJAGA

Археологи розкопали скарб із монетами. Джерело: facebook.com/SGEBABAJAGA

Археологи розкопали скарб із монетами. Джерело: facebook.com/SGEBABAJAGA

Однак його шахрайство не залишилося безкарним. Місцева влада заарештувала його і передала під суд, але Ячевичар зумів уникнути покарання та повернутися до свого "святилища".

Лише у 1712 році, після чергового арешту, його засудили до довічного ув'язнення. Проте чутки про його сховані багатства не вщухали протягом століть.

Нещодавно Свєнтокшиська дослідницька група (ŚGE) розпочала пошуки скарбів Ячевичара. Після багаторічних досліджень їм вдалося знайти скарбницю, що містить срібні та золоті монети 17-го та 18-го століть.

Вважається, що ці монети були зібрані шляхом пожертвувань, обітниць або, можливо, вкрадені у місцевої знаті. Серед знахідок – орти, шістки, патагуни, крайкарі та копійки, кожна з яких свідчить про епоху шахрайства Ячевичара.

Особливу увагу дослідників привернув золотий гамбурзький дукат 1648 року із зображенням Мадонни з немовлям, який, ймовірно, використовувався Ячевичаром як медальйон.

Скарб передано до Історико-Археологічного музею в Островці Свєнтокшиському.

Нагадаємо, науковцям вдалося відтворити обличчя мумії, чия голова роками зберігалася у шкільній бібліотеці в Австралії.

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