Возле пирамид Гизы нашли аномалии и загадочные структуры (фото)

Ученые обнаружили таинственную "аномалию" под древним кладбищем у Большой пирамиды Гизы в Египте. С помощью неинвазивных методов сканирования исследователи обнаружили L-образную структуру, засыпанную песком, которая может вести к более глубокой камере.

Этот участок кладбища вблизи пирамиды Хеопса раньше не исследовался. С помощью георадара и электрорезистивной томографии археологам удалось "заглянуть" под землю, не производя никаких раскопок, сообщает Smithsonian Magazine.

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Сканирование обнаружили две интересные структуры:

L-образная структура: Эта неглубокая постройка, заполненная песком, имеет длину около 33 футов (10 метров) и заглублена на 6,5 футов (2 метра). Ученые считают, что она могла служить входом в более глубокую камеру.

Эта неглубокая постройка, заполненная песком, имеет длину около 33 футов (10 метров) и заглублена на 6,5 футов (2 метра). Ученые считают, что она могла служить входом в более глубокую камеру. Глубокая аномалия: Под L-образной структурой лежит еще одна структура, имеющая "высокое электрическое сопротивление".

Исследователи не уверены, что именно там находится, но предполагают, что это может быть пустая камера или камера, заполненная песком и гравием. Хотя назначение этих структур остается загадкой, исследователи считают, что это может быть значительным археологическим открытием.

Исследователи использовали георадар и электрорезистивную томографию для сканирования. Источник: Археологический вид

Сканирование территории возле пирамид. Источник: Археологический вид

Исследователи использовали георадар и электрорезистивную томографию для сканирования. Источник: Археологический вид

"Важно, чтобы эти структуры были немедленно раскопаны, чтобы определить их назначение", – пишут они в исследовании, опубликованном в журнале Archaeological Prospection.

Раскопки уже начались, и археологи надеются, что скоро смогут раскрыть тайны этих подземных структур.

Напомним, в Венгрии нашли утраченную церковь Девы Марии XIV века, находившуюся под теннисным кортом.

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