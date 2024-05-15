Прямо під тенісним кортом: в Угорщині знайшли втрачену церкву Діви Марії XIV століття (фото)

Археологи, що проводять розкопки у Вишеграді (північна Угорщина), зробили сенсаційну знахідку – під тенісним кортом їм вдалося виявити руїни церкви Діви Марії XIV століття.

Ця церква, збудована за правління Сигізмунда Люксембурзького (короля Угорщини у 1387-1437 роках), була частиною францисканського монастиря, який колись стояв поряд з королівським палацом, повідомляє Програма розвитку Відродження Вишеграду у Фейсбуці.

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Вже у перший день розкопок на тенісному корту археологам пощастило знайти залишки церкви, а також склеп перед головним вівтарем. Серед уламків зруйнованого склепу лежали останки трьох тіл, ймовірно, солдатів. Об'єкти, знайдені поряд з ними, такі як шпора та кілька дробів (свинцевих куль), дають підстави для такого припущення.

Археологічні знахідки на місці розкопок церкви Діви Марії. Джерело: facebook.com/visegradreneszansza

Археологічні знахідки на місці розкопок церкви Діви Марії. Джерело: facebook.com/visegradreneszansza

Археологічні знахідки на місці розкопок церкви Діви Марії. Джерело: facebook.com/visegradreneszansza

Церква Діви Марії знаходилася під тенісним кортом. Джерело: facebook.com/visegradreneszansza

Археологічні знахідки на місці розкопок церкви Діви Марії. Джерело: facebook.com/visegradreneszansza

Археологічні знахідки на місці розкопок церкви Діви Марії. Джерело: facebook.com/visegradreneszansza

Біля останків солдатів археологи виявили мідну чашу з поглибленнями від зброї. Це може свідчити про те, що церква стала не лише місцем пограбування, але й кривавої сутички.

Вважається, що церква Діви Марії була зруйнована після 1544 року, коли Вишеград опинився під владою османів. З того часу руїни церкви та королівського замку протягом століть залишалися похованими під землею.

Нагадаємо, науковцям вдалося відтворити обличчя мумії, чия голова роками зберігалася у шкільній бібліотеці в Австралії.

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