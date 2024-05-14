Вчитель випадково знайшов в саду камінь зі стародавнім письмом: артефакту понад 1600 років (фото)

Вчитель географії Грем Сеніор зробив неймовірну знахідку у власному саду в Ковентрі, Англія. Під час прибирання зарослого саду він натрапив на камінь з загадковими надрізами.

Цей невеликий камінь, вирізаний ранньою формою кельтського письма, зацікавив археологів. На пісковику довжиною 11 сантиметрів і вагою 139 грамів виявили загадкові написи, які свідчать про історію, що охоплює понад 1600 років. Ці написи виконані таємничим алфавітом огам.

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Огам – це ранньосередньовічний алфавіт, який використовувався для запису архаїчно-ірландської мови з 4 по 6 століття та давньоірландської з 6 по 9 століття. Його зазвичай знаходять висіченим на каменях в Ірландії, Уельсі та західній Британії. Це була перша письмова мова в Ірландії. Більшість із приблизно 400 відомих написів архаїчного ірландського періоду – це стовпи з прізвищами, які були побудовані, щоб оголосити про право власності на землю.

Камінь зі стародавнім письмом огам. Джерело: Birmingham Museums Trust

Камінь зі стародавнім письмом огам. Джерело: Birmingham Museums Trust

Камінь зі стародавнім письмом огам. Джерело: Birmingham Museums Trust

Огам – надзвичайно унікальна система письма серед усіх систем письма, у якій рядки розташовані в групах лише від однієї до п’яти. Ці написи дають уявлення про ірландську мову до використання латинського острівного письма.

Тереза ​​Гілмор, представник відділу зв’язку з Бірмінгемським музейним фондом, розповіла RTÉ’s Morning Ireland, що написи на камені Огама в центральній частині Англії були рідкісною знахідкою.

Професор Кетрін Форсайт з кельтських досліджень Університету Глазго провела додаткові дослідження, які пролили більше світла на походження каменю. Він має написи на трьох із чотирьох сторін. Напис на камені "Maldumcail/S/ Lass" спантеличив дослідників, оскільки його тлумачення вказували на версію особистого імені Mael Dumcail, але значення S і LASS неясно. Враховуючи звичайне призначення та значення каменів огам, це може бути посиланням на місцезнаходження.

Нагадаємо, науковцям вдалося відтворити обличчя мумії, чия голова роками зберігалася у шкільній бібліотеці в Австралії.

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