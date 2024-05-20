Были наполнены сокровищами: три 1800-летние гробницы династии Хань обнаружили археологи (фото)
Археологи в Китае раскопали три 1800-летние гробницы династии Хань, построенные как жилые дома – с комнатами и окнами. Эти гробницы, расположенные в городе Жичжао, считаются свидетельством богатства и статуса семьи, которая там была похоронена.
Гробницы датируются династией Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.), которую часто называют золотым возрастом китайской истории, пишет Институт археологии Китайской академии социальных наук.
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Открытие произошло случайно при подготовке к расширению парка. Первоначально археологи считали, что гробницы уже были ограблены, но дальнейшее исследование показало, что одна из них осталась неприкосновенной.
Эта невредимая гробница состоит из двух комнат, соединенных дверью, и, как полагают, здесь похоронена супружеская пара. Ее дизайн имитирует жилой дом с деревянными окнами и дверями, что создает ощущение домашнего уюта.
В гробнице было найдено 70 артефактов, свидетельствующих о высоком статусе семьи. Среди них железный меч, бронзовые зеркала, разнообразные глиняные изделия и фрагменты кареты, которая использовалась для транспортировки гробов.
Археологи также обнаружили бронзовую печать с именем "Хуан Цзя", что помогло им идентифицировать владельцев гробницы.
Две другие гробницы, вероятно, принадлежат родственникам супругов. Их дизайн схож, с наклонным входным туннелем, ведущим к глубокой камере. Стены гробниц украшены резными арками, дверями, окнами и живописными фресками с растительными мотивами и фигурами.
Напомним, в Венгрии нашли утраченную церковь Девы Марии XIV века, находившуюся под теннисным кортом.
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