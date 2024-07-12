Будете на піку моди: які аксесуари будуть в тренді цього літа

Літо – час експериментів та сміливих образів! Доповніть свій гардероб стильними аксесуарами, які допоможуть вам підкреслити свою індивідуальність та бути в тренді. Про це пише Радіотрек.

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Хустинки: Цей універсальний аксесуар стане справжньою паличкою-виручалочкою. Її можна використовувати різними способами:

У волоссі: Пов'яжіть хустинку на голову, створивши стильний тюрбан або косинку.

Пов'яжіть хустинку на голову, створивши стильний тюрбан або косинку. На шиї: Замість шарфа, хустинка додасть вашому образу елегантності та легкості.

Замість шарфа, хустинка додасть вашому образу елегантності та легкості. Як топ: Зав'яжіть хустинку на грудях, створивши оригінальний та незвичайний топ.

Прикраси на сумку: Не забудьте про свою сумку! Додайте їй індивідуальності та стилю за допомогою шпильок, намиста, брелоків або ланцюжків.

Вінтажні кепки: Цей тренд повертається! Кепки з написами, малюнками або візерунками додадуть вашому образу невимушеності та автентичності. Їх можна поєднувати як з жакетами та брюками, так і з сукнями.

Обручі: Від лаконічних обручів-пружин до текстильних або срібних варіантів – обручі стануть чудовим доповненням до будь-якого стилю. Вони підкреслять вашу красу та додадуть образу романтичності.

Бантики на волоссі: Цей елегантний та романтичний аксесуар підходить як для вечірніх суконь, так і для повсякденних речей. Бантики підкреслять вашу індивідуальність та зроблять образ більш жіночним.

Гольфи: Цей аксесуар став must-have сезону. Не бійтеся експериментувати з різними малюнками та декором, комбінуючи гольфи зі своїми улюбленими взуттям.

Окуляри: Стильні сонцезахисні окуляри не лише захистять ваші очі від сонця, але й стануть модним акцентом у вашому образі.

Нагадаємо, ми вже писали, які аксесуари минулого стали трендовими.

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