Будете на пике моды: какие аксессуары будут в тренде этим летом

Лето – время экспериментов и смелых образов! Дополните свой гардероб стильными аксессуарами, которые помогут подчеркнуть свою индивидуальность и быть в тренде. Об этом пишет Радиотрек.

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Платки: Этот универсальный аксессуар станет настоящей палочкой-выручалочкой. Ее можно использовать разными способами:

В волосах: повяжите платок на голову, создав стильный тюрбан или косынку.

повяжите платок на голову, создав стильный тюрбан или косынку. На шее: Вместо шарфа, платок придаст вашему образу элегантности и легкости.

Вместо шарфа, платок придаст вашему образу элегантности и легкости. Как топ: Завяжите платок на груди, создав оригинальный и необычный топ.

Украшения на сумку: Не забудьте о своей сумке! Добавьте ей индивидуальности и стиля с помощью шпилек, бусы, брелоков или цепочек.

Винтажные кепки Этот тренд возвращается! Кепки с надписями, рисунками или узорами придадут вашему образу непринужденности и подлинности. Их можно совмещать как с жакетами и брюками, так и с платьями.

Обручи: От лаконичных обручей-пружин до текстильных или серебряных вариантов – обручи станут отличным дополнением к любому стилю. Они подчеркнут вашу красоту и придадут образу романтичности.

Бантики на волосах: Этот элегантный и романтичный аксессуар подходит как для вечерних платьев, так и для повседневных вещей. Бантики подчеркнут вашу индивидуальность и сделают образ более женственным.

Гольфы: Этот аксессуар стал must-have сезона. Не бойтесь экспериментировать с разными рисунками и декором, комбинируя гольфы со своей любимой обувью.

Очки: Стильные солнцезащитные очки не только защитят глаза от солнца, но и станут модным акцентом в вашем образе.

Напомним, мы уже писали, какие аксессуары прошлого стали трендовыми.

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