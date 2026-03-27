Во Франции обнаружили яйца динозавров в возрасте 70 миллионов лет (фото)

На юге Франции, в районе Мезе, палеонтологи обнаружили масштабное скопление яиц динозавров, возраст которых составляет около 70 миллионов лет. Находка относится к отложениям позднего мелового периода.

Об этом сообщает Indian Defence Review. Предыдущие результаты свидетельствуют, что уже найдено более сотни яиц, однако исследователи предполагают, что их количество может быть значительно больше. Раскопки продолжаются, а сам геологический слой с остатками выходит за пределы нынешнего участка исследований.

Яйца были обнаружены в осадочных породах, сформировавшихся на территории древней равнины с реками и заболоченными зонами. По мнению ученых, эти места могли служить динозаврам своеобразной гнездовой территорией. Об этом свидетельствует высокая кладочная концентрация, их повторяемость и характер расположения по всей площади.

Согласно предварительному анализу, часть найденных яиц по форме и структуре скорлупы может принадлежать титанозаврам — крупным травоядным динозаврам, обитавшим в Европе в конце мелового периода. В то же время исследователи не исключают, что в этом регионе могли гнездиться несколько разных видов.

Хорошая сохранность находок объясняется быстрым кладочным захоронением: после откладки яйца были покрыты слоями ила и глины, что защитило их от разрушения. Впоследствии органические остатки минерализовались и превратились в окаменелость.

В настоящее время исследования продолжаются. Ученые планируют расширить территорию раскопок, уточнить количество кладок и точнее определить видовую принадлежность яиц. Окончательные выводы можно сделать после детального изучения их структуры и возможных остатков эмбрионов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !