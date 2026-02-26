В Перу обнаружили священный комплекс Чима: чем интересен (фото)

В перуанской долине Чикама археологи обнаружили масштабный комплекс культуры Чима, объединяющий ритуальные сооружения, разветвленную систему орошаемого земледелия и двухкилометровый геоглиф в единый продуманный ландшафт. Достопримечательность датируется примерно 1100–1470 годами нашей эры.

Центральным элементом комплекса является двухкилометровый геоглиф, который исследователи трактуют как церемониальную дорогу или ритуальный маршрут. Выложенный из выровненных каменных насыпей, он соединяет укрепленное поселение Серро Лескано с сельскохозяйственными участками и тянется в направлении холма Серро Трес Крус. Об открытии сообщает издание Arkeonews.

Содиректор Археологической программы Чикама Генри Танталеан подчеркнул, что это один из самых выразительных примеров того, как поселение чему было непосредственно интегрировано в природный ландшафт через формализованный ритуальный коридор.

Хотя Перу чаще всего ассоциируют с линиями Наска, новое открытие свидетельствует о том, что традиция создания крупных геоглифов существовала и на северном побережье страны. Вероятно, почему использовали линейные каменные конструкции для символического и функционального сочетания поселений, пахотных земель и священных возвышенностей.

Исследователи предполагают, что Серро Лескано и Серро Трес Крус могли выполнять роль местных апус - священных гор в андских верованиях. Если эта гипотеза подтвердится, геоглиф следует рассматривать не только как дорогую, но и символическую ось, которая объединяла хозяйственную деятельность с сакральным пространством.

Не менее впечатляющим является масштаб аграрной части комплекса. Благодаря аэросъемке из дронов и полевым исследованиям в секторе Пампас-де-Лескано зафиксировано более 100 гектаров обрабатываемых земель. Для сравнения, ранее в соседней Кебраде-дель-Осо было известно лишь около 60 гектаров. Новые данные значительно расширяют представления об объемах производства в долине Чикама.

Поля имеют разные типы планировки - от извилистых до гребенчатых борозд. Их орошали второстепенные каналы, ответвляемые от главной гидросистемы региона — Гран-Канал-де-ла-Кумбре. В ходе раскопок археологи обнаружили каменные мотыги и другие орудия труда, что свидетельствует об интенсивном земледелии.

Собранные образцы почвы исследуют наличие фитолитов и пыльцы, чтобы определить выращиваемые культуры. Предварительные данные из долины указывают на выращивание кукурузы, кабачков и бобов – базовых продуктов питания, которые обеспечивали как местное население, так и систему государственного перераспределения.

Церемониальная часть комплекса также хорошо сохранена. Археологи описывают четырехугольную каменную платформу примерно в 40 × 50 метров в ширину и высоту до трех метров. Она ориентирована на север в соответствии с архитектурными традициями чема. Перед ней расположена просторная прямоугольная площадь размером около 100×80 метров, способная вмещать значительные собрания. Обнаруженная керамика подтверждает активное использование комплекса в период расцвета государства чему с возможным продолжением во времена инков.

Расположение поселения, геоглифа, пахотных земель и храмовой платформы свидетельствует о тщательно спланированной территориальной организации. Сельское хозяйство здесь функционировало не только под административным контролем: ритуальные процессии вдоль геоглифа и собрания на площади, вероятно, способствовали мобилизации рабочей силы и укреплению политической власти. Таким образом, экономика, религия и управление являлись взаимосвязанными элементами единой системы.

Самым известным центром остается их столица Чан-Чан — самый большой город с глинобитной застройкой в доколумбовой Южной Америке. Однако открытие в долине Чикама демонстрирует, что власти этого государства были глубоко интегрированы и на региональном уровне. Вместо отделения культовых центров от производственных территорий, чему объединили их в целостное политическое и сакральное пространство.

