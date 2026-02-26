На территории Вьетнама обнаружили редкие позолоченные артефакты (фото)

В центральной части Вьетнама археологи раскопали редкую коллекцию позолоченных артефактов, ставшую одной из самых выдающихся находок за последние годы в императорском комплексе династии Хо. Открытие пролило новый свет на роскошь и техническое мастерство королевского двора XIV–XV веков.

Находка сделана в цитадели Хо – объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, возведенном в 1397 году. Артефакты обнаружили за парой безголовых каменных драконов, когда-то украшавших центр комплекса, пишет Heritage Daily.

Среди самых ценных предметов — десятки терракотовых декоративных элементов в форме бодхи, покрытых золотой глазурью и украшенных рельефными изображениями драконов. Такие элементы использовались в качестве отделки стен, потолков и колонн в важнейших королевских постройках. Дизайн сочетает буддийскую символику листьев бодхи (знак просветления) с императорской символикой драконов – традиционным воплощением власти во вьетнамской культуре.

Нгуен Ба Линь, директор совета по управлению достопримечательностью, назвал открытие чрезвычайно важным. Распределение позолоченных фрагментов позволило точно определить местонахождение главного зала древней цитадели Тай К — центрального сооружения комплекса.

Цитадель Хо возводилась из массивных известняковых блоков и включала внутреннюю цитадель, мощные наружные оборонительные стены и жертвенный алтарь Нам Гяо. Комплекс занимал 155,5 га и был окружен буферной зоной более 5078 га. Он размещался между реками Ма и Буой в современной коммуне Тай До.

С 1398 по 1407 год цитадель служила столицей Вьетнама при династии Хо. Даже после утраты столичного статуса комплекс оставался ключевым политическим, экономическим и культурным центром северо-центрального Вьетнама до XVIII века.

Читайте также: В Ивано-Франковской области нашли трипольскую фигурку быка в возрасте 6000 лет (фото)

Сохранение позолоченных артефактов показывает исключительный уровень мастерства того времени. Позолота наносилась на терракоту с помощью сложных техник обжига и поверхностной обработки. Это говорит о том, что над королевскими зданиями работали высококвалифицированные специализированные мастера, а не обычные ремесленники.

Находка имеет большое значение не только для Вьетнама, но и для изучения доиспанской истории Юго-Восточной Азии в целом. Она подтверждает, что уже в XIV веке местные общества достигли высокого уровня в металлургии, керамике и декоративно-прикладном искусстве. Позолоченная терракота была символом роскоши и власти, а ее использование в дворцовых постройках подчеркивало статус правителей.

Напомним, в Израиле была найдена древняя печать в возрасте 2700 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !