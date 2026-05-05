В Мексике обнаружили гигантское 'подводное облако': чем привлекает дайверов (фото)

На полуострове Юкатан в Мексике исследователи и дайверы наблюдают редкое природное явление — огромное подводное облако, расположенное на дне сенота Ангелита на глубине около 60 метров. Это место считается одним из самых загадочных подводных ландшафтов в мире.

Как отмечает издание, сеноты — это естественные известняковые пропасти, характерные для региона Юкатана, охватывающего штаты Кинтана-Роо, Юкатан и Кампече. Об этом пишет discoverwildlife.

Сенот Ангелита расположен примерно в 17 километрах к югу от популярного курорта Тулум и входит в обширную систему карстовых образований. В общей сложности на полуострове их насчитывают около 7 тысяч. Они сформировались миллионы лет назад в результате геологических процессов, в частности после падения метеорита Чиксулуб, повлекшего разрушение известняковых пород и появление подземных полостей, заполненных водой.

Подводное облако и эффект озера в озере

Наиболее необычной особенностью сенота Ангелита является явление так называемого "подводного облака" или "озера в озере". После погружения сквозь верхний мутный слой воды дайверы попадают в прозрачную толщу, где на глубине открывается густая беловатая прослойка, напоминающая облако.

На самом деле, это слой сероводорода, который образуется на грани пресной и соленой воды. Из-за разной плотности они почти не смешиваются, формируя четкую границу, похожую на туман или подводную "реку".

Затопленный лес и почти полная тьма

Еще одной уникальной деталью есть остатки затопленного леса, которые сохранились внутри этого слоя. Это деревья и растительность, которые на протяжении тысячелетий оказались под водой и постепенно разлагались.

В сочетании с темнотой и сероводородной прослойкой это создает одновременно жуткую и завораживающую атмосферу.

Нижние слои сенота практически лишены жизни: сюда не проникает солнечный свет, а нехватка питательных веществ делает условия непригодными для большинства организмов. В верхних слоях можно встретить пресноводных рыб и водные растения.

Сенот Ангелита продолжает привлекать дайверов и ученых со всего мира. Его уникальная структура помогает лучше исследовать геологическую историю региона и еще раз подчеркивает, как малоизученным остается подводный мир Земли.

