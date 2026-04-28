В Испании обнаружили старейшее в мире жидкое вино: чем уникально (фото)

В испанском городе Кармона археологи сделали уникальное открытие — нашли самое древнее в мире вино, сохранившееся в жидком виде. Напиток около 2000 лет находился в запечатанной римской гробнице внутри стеклянной урны вместе с кремированными человеческими останками.

О находке сообщает Daily Galaxy. Похороны случайно обнаружили местная семья во время строительных работ в собственном доме еще в 2019 году. Гробница была высечена в скале и оставалась неприкосновенной в течение двух тысячелетий.

Внутри археологи обнаружили восемь погребальных ниш и шесть урн из камня, стекла, свинца и песчаника. По словам исследователей, подобные сооружения редко сохраняются невредимыми, ведь большинство древних захоронений в прошлом подвергались ограблениям. Одна из стеклянных урн была полностью заполнена жидкостью, что явилось настоящей неожиданностью для ученых.

После лабораторного анализа специалисты установили наличие семи полифенолов – химических соединений, характерных именно для вина. По составу напиток оказался похожим на современные вина, производимые в Андалусии, в частности в регионах Монтилья-Морилес и херес.

Хотя сейчас жидкость имеет красновато-коричневый оттенок, ученые пришли к выводу, что поначалу это было белое вино. Изменение цвета стало следствием длительных химических процессов, происходивших на протяжении веков. Также исследователи зафиксировали уровень pH 7,5, что свидетельствует о высокой устойчивости вещества.

Находка в Кармоне превзошла предыдущий рекорд – знаменитую бутылку вина из Шпаера в Германии, датированную 325 годом нашей эры. Таким образом, испанское вино официально стало самым древним известным вином в мире, сохранившимся в жидком состоянии.

Кроме вина и фрагментов человеческих костей в урне обнаружили золотое кольцо с гравировкой бога Януса, а также металлические элементы погребального ложа. На двух других урнах удалось прочесть имена похороненных - Гиспане и Сенисио.

