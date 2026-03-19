В египетских мумиях обнаружили следы наркотиков: ученые дали объяснение (фото)

В 1990-х годах в научной среде возникла резонансная гипотеза: при исследовании мумий Древнего Египта якобы были обнаружены следы кокаина, никотина и каннабиса — веществ, традиционно связывающих с Америкой. Это породило логичный вопрос: каким образом такие соединения могли оказаться в останках людей, живших задолго до установления контактов между континентами?

Кокаин происходит из растения коки, произрастающего в Южной Америке и широко известная среди инков, которые использовали его как стимулятор и лечебное средство. В их культуре это растение считалось почти священным: оно помогало приглушить голод, усталость и даже имело ритуальное значение. Впоследствии его ценность оценили и европейские колонизаторы. Об этом пишет Фокус.

Дискуссия вокруг египетских мумий разгорелась в 1992 году после исследования, проведенного болгарской токсикологиней Светланой Балабановой. Ее команда проанализировала образцы тканей, волос и костей мумий, датируемых периодом от XI века до н. э. до IV века н. е. Ученые заявили о наличии каннабиноидов, в частности ТГК, во всех исследованных образцах, никотина - в большинстве, а также, что вызвало наибольшее удивление, - кокаина. Эта находка спровоцировала волну скепсиса среди ученых.

Этноботаник Джорджо Саморини, анализируя эти результаты, указал, что подобные "аномальные" данные уже появлялись в работах этой исследовательской группы. Он подчеркнул, что такие выводы сложно объяснить с точки зрения науки и заставляют выдвигать слишком спекулятивные гипотезы, в частности о возможных трансатлантических контактах между Египтом и Южной Америкой. Однако подобные предположения не обладают убедительным археологическим подтверждением.

Последующие исследования, проведенные другими учеными, не смогли воспроизвести результаты Балабановой: следы кокаина и ТГК не подтвердились, хотя иногда фиксировали наличие никотина. Это натолкнуло на мысль о возможных погрешностях в первичном анализе — в частности, из-за отсутствия современных методов контроля и более точного тестирования.

Одним из наиболее вероятных объяснений считается загрязнение образцов. Давние останки на протяжении веков неоднократно контактировали с разными веществами, особенно до внедрения современных стандартов сохранения. Известно, что волосы способны поглощать химические соединения из окружающей среды, в том числе кокаин, причем такие следы могут оставаться даже после очистки.

Относительно никотина ситуация более сложная. Хотя его обычно связывают с табаком из Америки, это вещество также содержится в некоторых растениях, распространенных в Европе, Азии и Африке. То есть древние египтяне могли контактировать с никотином без связи с Новым Светом. В то же время в образцах редко находили котинин — продукт распада никотина, подтверждающий его попадание в организм, оставляющий вопрос открытым.

Еще одним фактором могли стать способы сохранения мумий в XIX веке. Тогда их часто обрабатывали табачной пылью и растительными инсектицидами для защиты от разрушения. Такие вещества могли оставить химические следы, которые впоследствии были зафиксированы в ходе анализов.

Что касается каннабиса, существуют определенные свидетельства его использования в Древнем Египте — в частности, в медицине для обезболивания или лечения инфекций. Однако и в этом случае более поздние исследования не дали однозначного подтверждения его наличию в мумиях.

Идея о том, что древние египтяне могли путешествовать по Атлантике и контактировать с Южной Америкой, остается без надлежащих доказательств. Современная наука склоняется к более рациональным объяснениям: речь идет о загрязнении, особенностях хранения и несовершенстве ранних методов исследования.

