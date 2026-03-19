У єгипетських муміях виявили сліди наркотиків: науковці дали пояснення (фото)

У 1990-х роках у науковому середовищі виникла резонансна гіпотеза: під час дослідження мумій Стародавнього Єгипту нібито виявили сліди кокаїну, нікотину та канабісу — речовин, які традиційно пов’язують із Америкою. Це породило логічне запитання: яким чином такі сполуки могли опинитися в останках людей, які жили задовго до встановлення контактів між континентами?

Кокаїн походить із рослини коки, що зростає в Південній Америці й була широко відома серед інків, які використовували її як стимулятор і лікувальний засіб. У їхній культурі ця рослина вважалася майже священною: вона допомагала приглушити голод, втому та навіть мала ритуальне значення. Згодом її цінність оцінили і європейські колонізатори. Про це пише Фокус.

Дискусія навколо єгипетських мумій розгорілася у 1992 році після дослідження, проведеного болгарською токсикологинею Світланою Балабановою. Її команда проаналізувала зразки тканин, волосся та кісток мумій, що датуються періодом від XI століття до н. е. до IV століття н. е. Вчені заявили про наявність канабіноїдів, зокрема ТГК, у всіх досліджених зразках, нікотину — в більшості, а також, що викликало найбільше здивування, — кокаїну. Саме ця знахідка спровокувала хвилю скепсису серед науковців.

Етноботанік Джорджо Саморіні, аналізуючи ці результати, звернув увагу, що подібні "аномальні" дані вже з’являлися у роботах цієї дослідницької групи. Він підкреслив, що такі висновки складно пояснити з точки зору науки і вони змушують висувати надто спекулятивні гіпотези, зокрема про можливі трансатлантичні контакти між Єгиптом і Південною Америкою. Однак подібні припущення не мають переконливого археологічного підтвердження.

Подальші дослідження, проведені іншими науковцями, не змогли відтворити результати Балабанової: сліди кокаїну та ТГК не підтвердилися, хоча інколи фіксували наявність нікотину. Це наштовхнуло на думку про можливі похибки у первинному аналізі — зокрема через відсутність сучасних методів контролю та точнішого тестування.

Одним із найбільш імовірних пояснень вважається забруднення зразків. Давні рештки протягом століть неодноразово контактували з різними речовинами, особливо до впровадження сучасних стандартів збереження. Відомо, що волосся здатне поглинати хімічні сполуки з довкілля, зокрема й кокаїн, причому такі сліди можуть залишатися навіть після очищення.

Щодо нікотину ситуація складніша. Хоча його зазвичай пов’язують із тютюном з Америки, ця речовина також міститься в деяких рослинах, поширених у Європі, Азії та Африці. Тобто давні єгиптяни могли контактувати з нікотином без жодного зв’язку з Новим Світом. Водночас у зразках рідко знаходили котинін — продукт розпаду нікотину, який підтверджує його потрапляння в організм, що залишає питання відкритим.

Ще одним фактором могли стати методи збереження мумій у XIX столітті. Тоді їх часто обробляли тютюновим пилом і рослинними інсектицидами для захисту від руйнування. Такі речовини могли залишити хімічні сліди, які згодом і були зафіксовані під час аналізів.

Що стосується канабісу, існують певні свідчення його використання в Стародавньому Єгипті — зокрема в медицині для знеболення чи лікування інфекцій. Проте й у цьому випадку більш пізні дослідження не дали однозначного підтвердження його наявності в муміях.

Ідея про те, що давні єгиптяни могли подорожувати через Атлантику і контактувати з Південною Америкою, залишається без належних доказів. Сучасна наука схиляється до більш раціональних пояснень: йдеться про забруднення, особливості зберігання та недосконалість ранніх методів дослідження.

