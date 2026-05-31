Ученые исследовали, как древние люди застелили свои кровати: были удивлены открытием (фото)

В пещере Бордер в Южной Африке ученые обнаружили следы растительных остатков в возрасте до 200 тысяч лет, позволивших по-новому взглянуть на быт ранних Homo sapiens и то, как они обустраивали свои места для сна. Исследование, опубликованное группой британских ученых, свидетельствует о том, что еще задолго до появления полностью "современного" поведения древние люди уже поддерживали определенный порядок в своих "спальных зонах".

Причем делали это довольно системно – периодически обновляли подстилки, используя свежую траву, а старые остатки сжигали. Об этом сообщает Journal of Archaeological Science.

Пещера Бордер, заселенная примерно с 220 000 до 43 000 лет назад, стала уникальным археологическим "архивом", сохранившим наслоение разных эпох. Именно эти слои позволили проследить, как изменялись привычки людей на протяжении десятков тысяч лет.

В большинстве найденных уровней исследователи зафиксировали остатки трав из подсемейства Panicoideae — к ней относятся растения, родственные современным культурам, в частности просом, сахарным тростником и кукурузой. Также встречались примеси осок и глины, хотя ее происхождение еще нуждается в уточнении: она могла быть как частью конструкции, так и естественным осадком.

Самой интересной находкой стала структура этих "спальных слоев". Во многих случаях они формировались поверх пепла, который регулярно очищали, поджигали и перекрывали новыми растительными материалами. Это создавало многослойную систему, повторяющуюся на протяжении тысячелетий.

Читайте также: Ученые разгадали секреты долины кувшинов в Лаосе (фото)

По мнению ученых, такое поведение не было случайным. Использование пепла могло выполнять практическую функцию, например, помогать бороться с насекомыми или удерживать пространство в относительной чистоте. Независимо от конкретной причины регулярное обновление "постели" свидетельствует о довольно сложной организации быта даже у очень ранних человеческих сообществ.

Исследователи также отмечают, что эта практика появилась задолго до развития символической культуры, еще раз подчеркивающей: элементарные формы упорядочения жизненного пространства были присущи людям значительно раньше, чем принято считать.

Таким образом, находки из пещеры Бордер показывают: стремление поддерживать чистоту и регулярно "менять постель" может иметь гораздо более древнее происхождение, чем современная цивилизация — и, вероятно, было частью повседневной жизни наших предков сотни тысяч лет назад.

Напомним, в испанской гробницы обнаружили египетский амулет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!