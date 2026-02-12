В Англии обнаружили братскую могилу времен викингов: чем интересна (фото)

На окраине Кембриджа (Англия) во время учебных раскопок в 2025 году археологи обнаружили массовую погребальную яму эпохи викингов, содержавшую расчлененные останки не менее 10 молодых мужчин. Находка вызвала оживленное обсуждение среди специалистов: она может являться прямым свидетельством жестоких конфликтов между саксами и викингами в восточной Англии IX века.

Об открытиях подробно рассказывает Live Science. Яма была обнаружена летом 2025 во время полевой практики, которую проводили профессиональные археологи вместе со студентами. Размеры ямы составляют примерно 4 метра в длину и 1 метр в ширину. Она расположена неподалеку от крепости железного века II века до н. е., что делает место особенно привлекательным для исследований.

Внутри обнаружили четыре относительно целых скелета, несколько уединенных черепов и аккуратно сложенные кости ног. Все останки принадлежат молодым мужчинам.

По словам археолога Оскара Олдреда из Кембриджской археологической группы, яма выглядит необычной даже для эпохи викингов: сочетание целых тел и намеренно расчлененных останков свидетельствует о целенаправленном насилии. Некоторые кости имеют следы того, что тела могли быть связаны до смерти.

"Возможно, отдельные части тел сначала выставлялись как трофеи, а затем их собрали и похоронили вместе с казненными или убитыми людьми", - объяснил Олдред. Он добавил, что некоторые останки уже находились в состоянии активного разложения, когда их бросали в яму – кости буквально распадались во время захоронения.

Радиоуглеродная датировка одного из скелетов дала диапазон 772-891 года н. э. именно тот период, когда территория вокруг современного Кембриджа была пограничной зоной между саксонскими королевствами и территориями, контролируемыми викингами (Данелаг).

Отсутствие типичных боевых травм (например, глубоких рубленых ран на ребрах или черепе) заставляет исследователей склоняться к версии смертной казни или массовому наказанию, а не гибели в бою. Яма могла служить местом публичных казней – практики, известной как у саксов, так и у викингов.

Особое внимание привлек один скелет - останки мужчины в возрасте 17-24 лет с ростом около 1,95 м (чрезвычайно высокий для IX века). Остеолог Триш Бирс из Кембриджского университета обнаружила в его черепе овальное отверстие размером около 3 см. Скорее всего, это следствие трепанации – древней хирургической процедуры, когда в черепе делали отверстие для снятия внутричерепного давления.

"Этот человек, вероятно, страдал гипофизарным гигантизмом — опухолью гипофиза, которая вызывала чрезмерный рост и сильные головные боли из-за давления внутри черепа. Трепанация могла быть попыткой облегчить симптомы", – объяснила Бирс. Она отметила, что такая операция не редкость даже в древности, особенно при травмах головы.

Это первое открытие человеческих останков на территории Вандлбери с 1976 года. Находку показали в программе BBC Two "Digging for Britain".

В настоящее время планируются дополнительные исследования:

ДНК-анализ для определения происхождения погибших (саксы, викинги или смешанное население);

изотопный анализ для уяснения диеты и места рождения;

подробное изучение следов на костях для реконструкции обстоятельств смерти.

