Уникальная возможность заглянуть в древнюю жизнь: ученые нашли окаменевшую бабочку в возрасте 34 миллиона лет (фото)

Окаменевшие остатки насекомых очень редко сохраняются до наших дней, поэтому ученым часто не хватает данных об их эволюции. Впрочем, находка на юге Франции стала исключением – там обнаружили хорошо сохранившуюся окаменелость бабочки, открывшую новые детали о древней жизни.

Образец был найден еще в 1979 году в слоях раннего олигоцена близ Сереста — региона, известного богатыми залежями ископаемых останков. Однако долгое время эта находка оставалась без внимания исследователей. Только недавно международная группа ученых провела ее детальный анализ с применением современных методов. Об этом пишет IFLScience

В результате выяснилось, что бабочка принадлежит к ранее неизвестному виду, получившему название Apaturoides monikae. Он жил примерно 34-28 миллионов лет назад.

Специалисты подчеркивают исключительную ценность этой окаменелости. Она хорошо сохранилась: видна значительная часть крыльев с четким жилкованием и характерными узорами, включая "глазные" пятна. Также частично уцелели голова, грудная клетка и живот, что позволило точно определить место этого вида в эволюционном дереве.

Дальнейший анализ показал, что эта бабочка принадлежит к подсемейству Apaturinae – так называемых "бабочек-императоров". Это первый ископаемый представитель этой группы, который был четко классифицирован.

Открытие имеет важное научное значение. Оно может свидетельствовать о том, что эта линия бабочек возникла раньше, чем считалось, или современные виды сохранили черты своих далеких предков в течение миллионов лет.

Чтобы лучше понять эволюцию бабочек, исследователи также обратились к другим находкам. В частности, анализ окаменевших экскрементов (копролитов) ранее показал наличие чешуек насекомых, похожих на бабочек, еще 260–244 миллиона лет назад — задолго до появления цветковых растений.

