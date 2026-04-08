Унікальна можливість зазирнути у стародавнє життя: вчені знайшли скамʼянілого метелика віком 34 мільйони років (фото)

Скам’янілі рештки комах надзвичайно рідко зберігаються до наших днів, тому вченим часто бракує даних про їхню еволюцію. Втім, знахідка на півдні Франції стала винятком — там виявили добре збережену скам’янілість метелика, яка відкрила нові деталі про давнє життя.

Зразок знайшли ще у 1979 році в шарах раннього олігоцену поблизу Сереста — регіону, відомого багатими покладами викопних решток. Проте тривалий час ця знахідка залишалася поза увагою дослідників. Лише нещодавно міжнародна група науковців провела її детальний аналіз із застосуванням сучасних методів. Про це пише IFLScience

У результаті з’ясувалося, що метелик належить до раніше невідомого виду, який отримав назву Apaturoides monikae. Він жив приблизно 34–28 мільйонів років тому.

Фахівці підкреслюють виняткову цінність цієї скам’янілості. Вона добре збереглася: видно значну частину крил із чітким жилкуванням і характерними візерунками, включно з "очними" плямами. Також частково вціліли голова, грудна клітка та черевце, що дозволило точно визначити місце цього виду в еволюційному дереві.

Подальший аналіз показав, що цей метелик належить до підродини Apaturinae — так званих "метеликів-імператорів". Це перший викопний представник цієї групи, який був чітко класифікований .

Відкриття має важливе наукове значення. Воно може свідчити про те, що ця лінія метеликів виникла раніше, ніж вважалося, або ж сучасні види зберегли риси своїх далеких предків протягом мільйонів років.

Щоб краще зрозуміти еволюцію метеликів, дослідники також звернулися до інших знахідок. Зокрема, аналіз скам’янілих екскрементів (копролітів) раніше показав наявність лусочок комах, подібних до метеликів, ще 260–244 мільйони років тому — задовго до появи квіткових рослин.

