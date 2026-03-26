Ученые разгадали тайну розовых камней в горах Антарктиды (фото)

Новое научное исследование помогло объяснить загадочное появление розовых валунов на вершинах антарктических гор и одновременно открыло детали о скрытом мире под ледяным покровом континента. В горах Гудзона в Западной Антарктиде эти розовые камни резко контрастируют с белоснежным снегом и темными вулканическими породами. Их появление на вершинах выглядит довольно странно, будто их перенесли сюда из другого места.

Однако ученые установили, что причина вполне естественна и скрыта глубоко под ледниками. Об этом пишет Earth.com.

Исследование, проведенное British Antarctic Survey, показало, что эти валуны состоят из розового гранита, сформировавшегося примерно 174 миллиона лет назад – еще в юрский период.

Дополнительные данные, полученные благодаря аэросъемке, обнаружили гравитационные аномалии в этом регионе. Они указывают на существование огромного подледникового массива гранита — около 100 км в ширину и до 7 км в толщину, скрытого под ледником Пайн-Айленд.

Объяснение связано с движением ледников. Хотя они кажутся неподвижными, на самом деле лед медленно течет, подобно густой жидкости, изменяя форму в течение тысячелетий.

Именно при таких изменениях ледник мог:

подхватить обломки гранита из глубины,

переместить их вместе с массами льда,

и в конце концов "вынести" на вершины гор.

Читайте также: В Польше нашли остатки средневекового поселения: чем интересно (фото)

Такие камни называют ледниковыми валунами – они способны путешествовать на большие расстояния, иногда даже вверх по склонам, если меняется направление движения льда.

По словам геофизика Том Джордан, сочетание методов геологической датировки и гравиметрии позволило не только выяснить происхождение валунов, но и лучше понять, как двигался антарктический ледниковый щит в прошлом.

Эти данные помогают ученым прогнозировать, как ледники могут вести себя в будущем – а это критически важно для оценки изменений климата и уровня мирового океана.

Напомним, в Германии обнаружили старейший пистолет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !