Ученые ответили, зачем майя вставляли в зубы драгоценные камни (фото)

Древний зуб с драгоценной вставкой свидетельствует, что стоматология майя могла иметь не только декоративное, но и лечебное назначение. Это открытие ставит под вопрос предварительные представления о том, что подобные процедуры выполнялись исключительно ради эстетики и только на видимых зубах.

Об этом пишет Arkeonews . Речь идет о нижнем моляре доиспанского периода цивилизации Мая, который хранится в музее Пополь-Ушей при Университете Франсиско Маррокина. В нем исследователи обнаружили вставленный в жевательную поверхность зеленый камень – предположительно жадеит.

В отличие от известных ранее примеров, где майя украшали передние зубы (резцы), эта манипуляция была произведена на моляре, который обычно не виден. Камень установили с высокой точностью в специально подготовленную полость, при этом поверхность зуба осталась функциональной – это позволяло нормально пережевывать пищу. Такая работа свидетельствует о глубоком понимании строения зубов.

Чтобы узнать обстоятельства процедуры, ученые применили метод конусно-лучевой компьютерной томографии. Сканирование показало наличие минеральных отложений в пульпе – типичной реакции живой ткани на травму. Это подтверждает, что вмешательство производилось при жизни человека.

По структурным особенностям зуба исследователи определили, что он принадлежал молодому человеку примерно 24–30 лет.

Ранее считалось, что майя вставляли в зубы нефрит, бирюзу или гематит преимущественно для обозначения социального статуса или идентичности. Однако размещение камня в моляре изменяет это видение. Ученые предполагают, что перед установкой вставки поврежденные или пораженные ткани могли быть удалены, а сам камень выполнял роль своеобразной пломбы.

Есть также данные, что майя использовали природные смолы и растительные вещества с антибактериальными свойствами. Вероятно, именно они помогали фиксировать вставку и предотвращать инфекции.

Хотя стоматологические вмешательства были известны и в других регионах мира, использование драгоценного камня как функциональной пломбы остается очень редким явлением.

