Ученые обнаружили в Египте неизвестный религиозный комплекс: чем уникален (фото)

После нескольких лет археологических исследований на севере Египта, ученые открыли ранее неизвестный религиозный комплекс. Находку обнаружили на территории Телль-эль-Фарамы – части древнего города Пелузиум, где нашли остатки храма, посвященного местному божеству.

Раскопки продолжались шесть лет под руководством Высшего совета по делам древностей Египта. По словам министра туризма и древностей Шарифа Фатхи, это открытие имеет большое значение и подчеркивает историческую роль Северного Синая как важного культурного и археологического центра. Об этом пишет Heritage Daily.

Как отметил генеральный секретарь совета Хишам Лити, найденный комплекс подтверждает, что Пелузиум был местом пересечения разных цивилизаций. Архитектура сооружений объединяет элементы египетской, эллинистической и римской традиций, что свидетельствует об активном обмене идеями культур.

В центре комплекса археологи обнаружили большой круглый бассейн диаметром около 35 метров, связанный с рукавом древнего Пелузийского Нила. Вероятно, вода в нем символизировала плодородный ил реки, имевший сакральное значение.

Исследователи предполагают, что комплекс был посвящен божеству Блозиуса, имя которого может происходить от греческого слова "глина". Рядом с бассейном найдена система каналов и основа, где, вероятно, стояла статуя бога. Установлено, что эта территория использовалась непрерывно со II века до нашей эры. э. до VI века н. е.

Интересно, что первые раскопки в 2019 году дали другую трактовку, тогда считалось, что это могло быть общественное или административное здание. Однако дальнейшие исследования позволили уточнить, что речь идет именно о религиозном объекте, связанном с водными ритуалами.

