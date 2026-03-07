Ученые изучили погребение в возрасте 7000 лет в Венгрии: что интересного нашли

Археологические находки позднего каменного века на территории современной Венгрии помогают лучше понять, как жили древние общины и как распределялись социальные роли. Данные по захоронениям свидетельствуют, что разделение обязанностей между мужчинами и женщинами в тот период не было строго определенным и могло меняться в зависимости от обстоятельств.

Археологи исследовали два древних могильника на территории Великой Венгерской равнины - Polgár-Ferenci-hát и Polgár-Csőszhalom. Эти места использовались для захоронений с разницей в несколько веков и содержали останки 125 взрослых людей. Об этом пишет IFLScience.

Исследовательскую работу возглавил археолог Sebastien Villotte из French National Centre for Scientific Research. Команда учёных применила комплексный подход: анализ скелетов, изучение похоронных предметов и генетические исследования. Основной целью было выяснить, каковы были гендерные роли в неолитических сообществах.

Как определяли пол похороненных

Для установления пола исследователи в первую очередь анализировали строение тазовых костей. По словам Уиллотта, этот метод считается одним из самых точных в физической антропологии и дает результат примерно в 98% случаев. Если же морфология костей не позволяла сделать однозначное заключение, ученые обращались к анализу древней ДНК.

Несмотря на это, в шести случаях определить пол с достаточной точностью так и не удалось, поэтому они были оставлены в категории "неопределенных".

Старшее захоронение: минимум отличий

Самый древний могильник Polgár-Ferenci-hát датируется примерно 7300-7100 годами назад. В нем обнаружили 94 захоронения взрослых людей. Лишь некоторые из них содержали погребальные дары, и эти предметы не демонстрировали четкой привязки к полу.

Ученые также исследовали кости на наличие следов физической активности. Они искали признаки спондилолиза – повреждение позвоночника, которое может возникать из-за поднятия тяжелых предметов, а также изменения костей, связанных с повторяющимися движениями, например длительным стоянием или работой на коленях.

В этом захоронении зафиксирован только один возможный случай такого перелома. Характерные изменения костей, возникающие из-за частого пребывания на коленях, обнаружили почти у половины женщин и лишь примерно у 19% мужчин. Вероятно, это отражает распределение ежедневных обязанностей в обществе.

Позже кладбище: больше закономерностей

Другой могильник - Polgár-Csőszhalom - относится к периоду примерно 6800-6600 лет назад. Здесь археологи уже заметили более четкие отличия в похоронных традициях.

Многих женщин хоронили с поясами из раковин морского моллюска Spondylus, тогда как мужчин часто сопровождали каменные орудия, которые могли символизировать их деятельность или социальный статус.

Также существовала определенная традиция положения тела: большинство мужчин лежало на правом боку, а женщины - на левом. Подобная практика известна и из других неолитических захоронений на Венгерской равнине. Однако в семи случаях это правило было нарушено – людей похоронили на "нетипичной" стороне для их пола.

Необычное погребение

Особое внимание исследователей привлекло захоронение женщины, которую нашли вместе с полированным каменным орудием. Обычно в женских могилах встречались пояса из ракушек, но не инструменты.

Кроме того, ее скелет имел признаки заболевания костей стопы, которое связывается с длительным пребыванием на коленях или специфической физической работой. Подобные физические следы раньше обнаруживались преимущественно у людей, захороненных с каменными орудиями.

Что показали результаты

На более позднем кладбище повреждения позвоночника, связанные с тяжелым трудом, все равно часто случались и у мужчин, и у женщин. Некоторые мужские скелеты также имели изменения в костях рук и плеч, напоминающих следы от повторяющихся метательных движений.

В общем, результаты исследования свидетельствуют, что хотя определенные виды деятельности могли чаще выполнять представители одного пола, жесткого разделения ролей не существовало. Некоторые люди выполняли задачи, которые обычно ассоциировались с противоположным полом, и это иногда отражалось даже в похоронных дарах.

Ученые подытожили, что гендерные роли в древних обществах были более гибкими, чем часто считают. Археологические данные показывают, что социальная структура неолитических общин могла изменяться под влиянием различных факторов, а повседневная жизнь людей была значительно разнообразнее.

Такие открытия помогают более глубоко понять жизнь людей в неолитическую эпоху и показывают, что социальные роли в истории человечества неоднократно эволюционировали.

