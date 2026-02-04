Ученые доказали реальность ритуала умышленной мумификации детей инками: для чего это делали (фото)

Археологи зафиксировали самый древний на сегодняшний день достоверно подтвержденный случай умышленной мумификации ребенка, который был принесен в жертву во время ритуалов Империи инков. Открытие дает новое понимание того, как в этой цивилизации относились к жертвоприношениям после смерти и какую роль тела погибших продолжали играть в религиозных и государственных обрядах.

О находке стало известно благодаря комплексным научным исследованиям мумифицированных останков детей, обнаруженных в высокогорных районах Перу. Результаты работы обнародовало издание Heritage Daily.

В процессе анализа ученые выявили четкие следы целенаправленного вмешательства в тела после смерти, а также признаки тяжелых травм и продолжительных заболеваний. Среди зафиксированных патологий – повреждение черепа, аномальное расширение пищевода и кальцификация легочной ткани, что свидетельствует о серьезных заболеваниях, перенесенных еще при жизни.

Ритуал капакача считался одной из самых жестоких церемоний в государстве инков и был посвящен главным божествам империи. Испанские хронисты после завоевания Южной Америки описывали жертвоприношение детей и молодых женщин, однако в течение длительного времени археологические подтверждения этих свидетельств оставались единичными.

Ситуация изменилась в 1990-х годах, когда археолог Иоганн Рейнхард нашел очень хорошо сохранившиеся замороженные мумии на вершинах андских вулканов в Перу. Последующие биоархеологические исследования охватили четырех детей, чьи тела естественным образом сохранились на вулканах Ампато и Сара-Сара. Именно эти материалы позволили более подробно воспроизвести обстоятельства смерти и дальнейшее обращение с телами.

Применение компьютерной томографии стало ключевым этапом исследования, ведь позволило заглянуть внутрь мумий без повреждения останков. Впервые был проведен неинвазивный внутренний анализ жертв капакачи. Ученые связывают исключительное состояние сохранности с экстремальными условиями высокогорья – низкими температурами, сухим воздухом и минимальной микробной активностью. Как объяснила доктор Дагмар Соча из Варшавского университета, именно эти факторы обеспечили сохранение мягких тканей на протяжении веков.

По ее словам, КТ-сканирование открыло данные, которые невозможно получить традиционными методами. Именно оно позволило подтвердить первый известный случай умышленной мумификации жертвы капакачи, а также выявить многочисленные травмы и патологии.

Исследование показало, что часть тел сохранилась благодаря естественной заморозке, в то время как некоторые мумии имели следы повреждений, предположительно нанесенных ударами молнии — распространенной угрозы на открытых горных вершинах. В то же время, все исследованные дети погибли от ударов по голове.

В частности, у одной восьмилетней девочки обнаружили внутримозговую гематому и симптомы, характерные для болезни Шагаса. Другая известная мумия, известная как Леди Ампато или Хуанита, имела серьезные повреждения грудной клетки и таза.

Эти результаты противоречат распространенному представлению, основанному на исторических источниках, для жертвоприношений выбирали только физически здоровых или "совершенных" детей. Наличие хронических болезней свидетельствует о более сложных критериях отбора, чем считалось ранее.

Убедительные доказательства преднамеренной мумификации были получены при изучении мумии, известной как Ампато 4. Томография зафиксировала смещение костей, отсутствие отдельных частей скелета, а также камни и фрагменты тканей, размещенные внутри брюшной полости. Все это указывает на целенаправленную физическую обработку тела после смерти. Исследователи предполагают, что ребенка могли принести в жертву в другом месте, а уже потом транспортировать и символически воспроизвести тело.

Такие действия согласуются с известными практиками инков, которые предусматривали перенесение священных объектов, в частности мумий предков, при переселении общин. Подобные останки выполняли роль духовных символов и сопровождали общины в новых местах обитания.

В целом исследование доказывает, что жертвы ритуала капакача не теряли своего сакрального значения после смерти, а оставались важной частью религиозной и церемониальной памяти империи инков. Работа является составной частью масштабного научного проекта, поддерживаемого Национальным научным центром Польши и в рамках которого археологические исследования на вершинах Анд были возобновлены в 2024 году.

