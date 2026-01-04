Такого не происходило десятки миллионов лет: ученые заметили в Амазонии новые изменения климата (фото)

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли (США) объявили о тревожных изменениях в климате Амазонии: тропические леса региона уже сейчас входят в новое "гипертропическое" состояние - более жаркое и засушливое, чем любой современный тропический климат. Этот режим, по данным анализа 30-летних наблюдений, не существовал на планете со времен 10–40 миллионов лет назад, когда Земля была гораздо теплее.

Результаты были опубликованы в журнале Nature 10 декабря 2025 года. Об этом пишет Daily Mail.

Что такое "гипертропический" климат?

Ученые ввели этот термин для описания условий, где температура превышает 99-й перцентиль исторических тропических показателей, а засухи становятся более частыми, продолжительными и интенсивными. Обычно сухой сезон в Амазонии длится с июля по сентябрь, принося жару. Но глобальное потепление удлиняет его, добавляя экстремальные "горячие засухи" - комбинацию жары и дефицита влаги в почве.

Ведущий автор исследования, профессор географии Джефф Чемберс, изучающий Амазонию с 1993 года (сотрудничая с Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia в Манаусе), объясняет: "Когда случаются эти горячие засухи, это климат гипертропического леса — за пределами современного тропа. реакцию лесов".

Последствия для деревьев и планеты

Амазония — самый большой наземный поглотитель CO₂, который впитывает больше углерода, чем любой другой биом. Массовая гибель деревьев может превратить ее в источник выбросов, ускорив глобальное потепление.

"Все зависит от нас. Если выбрасывать парниковые газы бесконтрольно, гипертропический климат наступит быстрее", - отмечает Чемберс. При умеренных сценариях (снижение выбросов) процесс замедлится, сохраняя Амазонию как углеродный sink.

Эта находка — "тревожный колокольчик" климатического кризиса, уже меняющего "легкие планеты". Исследователи призывают к немедленным действиям: ограничение выбросов, защита лесов от вырубки и мониторинг засух. Без этого до 2100 г. Амазония может потерять ключевую роль в стабилизации климата.

