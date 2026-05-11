Школьник нашел меч викингов во время школьной экскурсии в Норвегии: как выглядел (фото)

Если вам кажется, что археологи давно исследовали всю Европу и вытащили из земли все возможные древние артефакты, это не так. Даже сегодня исторические находки могут появляться в самых неожиданных местах, например, прямо под ногами детей во время школьной прогулки.

Именно такая история произошла в Норвегии, где школьник случайно наткнулся на настоящий меч эпохи викингов. Как сообщает Bild, в конце апреля шестилетний Хенрик Рефснес Мёртведт, ученик первого класса школы в городке Браннбу (примерно в 80 км к северу от Осло), вместе с классом отправился на экскурсию. Во время прогулки полем мальчик заметил предмет, торчавший из земли и напоминавший рукоятку старинного оружия.

Любознательный ученик осторожно вытащил находку и фактически стал самым молодым "открывателем" археологического артефакта. Ржавый и несколько деформированный металлический предмет оказался мечом длиной около 1,3 метра. Позже специалисты подтвердили, что это оружие ранней эпохи викингов.

О необычной находке сразу сообщили местные власти и археологи. По предварительным оценкам экспертов, меч может быть около 1300 лет. Вероятно, он происходит из периода Меровингов или ранней эпохи викингов.

