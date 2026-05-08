Считались фольклором: в Англии обнаружили уникальные подземные тоннели (фото)

Истории о скрытых подземных тоннелях под селом Блоксем в Англии долгое время считались лишь местными легендами, передававшимися из поколения в поколение. Жители годами рассказывали о якобы существующих ходах под домами, садами и по старым улицам, однако никаких подтверждений этим слухам не было.

Об этом пишет Arkeonews. Ситуация изменилась после того, как местная инициативная группа решила проверить эти предания. Исследование привело к выявлению доказательств разветвленной подземной системы под исторической частью поселения на окраине Котсволдса.

Интерес к теме возобновился в 2024 году после обсуждений в местных сообществах Facebook. Впоследствии жители создали Общество подземных тоннелей Блоксема, чтобы выяснить, имеют ли старые истории реальную почву. По словам одного из инициаторов, Дэйва Грина, эти рассказы существовали в деревне десятилетиями, но могли исчезнуть вместе со старшим поколением. Поэтому целью группы явилось как сохранение устных свидетельств, так и поиск физических доказательств.

Первый важный прорыв произошел, когда один из жителей упомянул место возможного входа в туннель, который помнил еще с детства. После осмотра спелеологами исследователи смогли попасть внутрь. Это открытие подтвердило, что легенды могли иметь реальную почву. После документирования входа другие жители начали сообщать о подземных пустотах, замурованных проходах и неизвестных ходах на своих участках.

Еще одна находка появилась во время строительства частного гаража, когда грунт внезапно просел. Под землей рабочие обнаружили гораздо больший тоннель, чем ожидалось. Исследователи предполагают, что подземная сеть может быть значительно масштабнее, чем казалось вначале, а также охватывать разные части села. Изучается, есть ли это единая система, или туннели формировались и расширялись в разные исторические периоды.

Внутри одного из ходов были найдены останки животных, в том числе череп благородного оленя. Такие находки могут помочь установить примерный возраст отдельных участков системы. Некоторые гипотезы относят ее появление еще до римских времен, другие предполагают позже использование или перестройку. Среди возможных объяснений также рассматривают период английской Реформации при правлении Генриха VIII, когда при закрытии монастырей могли использоваться скрытые укрытия и тайные переходы.

Хотя происхождение, возраст и предназначение тоннелей пока не установлены, открытие уже изменило представление местных жителей об истории их села и скрытой жизни под его улицами.

