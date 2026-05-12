Оцифровка трудовой книги: касается ли военных

В Панаме археологи обнаружили уникальную золотую гробницу, принадлежавшую представителям загадочной культуры, исчезнувшей более тысячи лет назад. В погребении исследователи обнаружили человеческие останки, окруженные большим количеством золотых украшений.

Об этом сообщило Министерство культуры Панамы на своей странице в Facebook. По словам специалистов, это общество не оставило письменных источников, поэтому его историю приходится воспроизводить только на основе археологических находок.

Гробница была заполнена золотыми орнаментами, размещёнными с очевидной точностью. Археологи предполагают, что предметы излагались не случайно, а имели ритуальное значение. "Золотые пластины и подвески окружали человеческие остатки", - отмечается в сообщении.

Находки свидетельствуют о высоком статусе погребенного лица и сложной системе погребальных обрядов. Расположение украшений у головы и груди, а также орнаменты на металле указывают на продуманную символику. По мнению исследователей, захоронение связано с культурой Гран-Кокле, когда-то существовавшей на территории современной Панамы. В то же время, об этой цивилизации почти ничего не известно — она не оставила ни письменных памятников, ни даже зафиксированных названий.

Золотые изделия, вероятно, не использовались как деньги, а являлись статусными украшениями, доступными только представителям элиты или носителям особых ритуальных ролей. Пока археологи продолжают исследование, пытаясь расшифровать символику артефактов: часть из них изображает животных, другие имеют абстрактные формы.

