О ней упоминают во многих летописях: в Перу обнаружили уникальную цитадель инков (фото)

Археологи в Перу сообщили о масштабном открытии в Южных Андах — они обнаружили древнюю крепость инков Такрачульо, площадь которой примерно в четыре раза превышает знаменитый Мачу-Пикчу. На территории комплекса исследователи зафиксировали сотни построек и нашли тысячи артефактов.

Как сообщает Ecoticias, часть ученых предполагает, что именно это место может быть легендарной священной цитаделью Анкокагуа, которую описывали колониальные хронисты, но до сих пор не могли найти.

По информации Министерства культуры Перу, Такрачульо расположена примерно в 225 километрах от Мачу-Пикчу, на высокогорном скалистом плато. Еще недавно эта местность использовалась местными жителями для сельского хозяйства: здесь выпасали скот, выращивали картофель, а одно из древних каменных сооружений приспособили под отряд для альпак. Ситуация поменялась после сенсационной находки археологов.

В сентябре 2022 года в ходе исследований специалисты обнаружили около 3 тысяч декоративных металлических паеток из золота, серебра и меди. Впоследствии эксперты установили, что эти украшения являлись элементами церемониальной одежды представителей инкской элиты. Именно эта находка свидетельствует об особом статусе Такрачульо. По мнению исследователей, комплекс являлся не обычным поселением, а важным религиозным и политическим центром государства инков.

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По данным Министерства культуры Перу, археологические материалы свидетельствуют о не менее трех этапах заселения крепости: 700–1000, 1000–1476 и 1476–1532 годы. Это означает, что комплекс не был возведен однократно, а на протяжении веков расширялся, перестраивался и продолжал использоваться.

Некоторые исследователи считают, что Такрачульо может быть той же священной цитаделью Анкокагуа, о которой упоминается в исторических хрониках. В источниках ее описывают как укрепленное поселение высоко в Андах, южнее Куско, которое имело важное религиозное значение и было связано с сопротивлением инков после испанского завоевания.

Впрочем, археологи подчеркивают, что эта версия остается лишь научной гипотезой. Убедительных доказательств, позволяющих окончательно отождествить Такрачульо из Анкокагуа, пока нет. Значительная часть территории комплекса еще не исследована, поэтому дальнейшие раскопки могут пролить свет на подлинную историю этого уникального памятника.

Напомним, во Франции обнаружили железные кандалы в возрасте 2300 лет.

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