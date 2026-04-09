Новый тренд на Пасху-2026: как сделать пасхальные яйца в белую крапинку
В 2026 году среди пасхальных трендов особенно выделяются яркие пасхальные яйца с эффектными белыми вкраплениями. Такой декор выглядит необычно и празднично, а главное его легко сделать дома.
Идеей поделилась фудблогерка @iren.lazun в Instagram. Для этого способа понадобятся обычные продукты, часто используемые для окрашивания яиц.
Что нужно:
- белые вареные яйца
- 3 пакетика пищевого красителя
- 600 мл теплой воды
- 3 столовые ложки уксуса
- растительное масло
Как приготовить:
- Предварительно отварите яйца, дайте им полностью остыть и хорошо высушите.
- В глубокой емкости растворите краситель в теплой воде.
- Добавьте уксус и хорошо перемешайте раствор.
- Каждое яйцо слегка смажьте растительным маслом.
- Опустите яйца в краситель примерно на 7 минут.
- Достаньте их и выложите на салфетку.
- После легкой подсушки еще раз осторожно протрите поверхность растительным маслом.
В результате яйца приобретают хороший глянец и характерный "капчатый" или даже "звездный" эффект, который и стал популярным в этом сезоне.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!