Новый тренд на Пасху-2026: как сделать пасхальные яйца в белую крапинку

В 2026 году среди пасхальных трендов особенно выделяются яркие пасхальные яйца с эффектными белыми вкраплениями. Такой декор выглядит необычно и празднично, а главное его легко сделать дома.

Идеей поделилась фудблогерка @iren.lazun в Instagram. Для этого способа понадобятся обычные продукты, часто используемые для окрашивания яиц.

Что нужно:

белые вареные яйца

3 пакетика пищевого красителя

600 мл теплой воды

3 столовые ложки уксуса

растительное масло

Как приготовить:

Предварительно отварите яйца, дайте им полностью остыть и хорошо высушите. В глубокой емкости растворите краситель в теплой воде. Добавьте уксус и хорошо перемешайте раствор. Каждое яйцо слегка смажьте растительным маслом. Опустите яйца в краситель примерно на 7 минут. Достаньте их и выложите на салфетку. После легкой подсушки еще раз осторожно протрите поверхность растительным маслом.

В результате яйца приобретают хороший глянец и характерный "капчатый" или даже "звездный" эффект, который и стал популярным в этом сезоне.

