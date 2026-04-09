Новий тренд на Великдень-2026: як зробити крашанки у білу крапочку

У 2026 році серед великодніх трендів особливо виділяються яскраві крашанки з ефектними білими вкрапленнями. Такий декор виглядає незвично й святково, а головне — його легко зробити вдома.

Ідеєю поділилася фудблогерка @iren.lazun в Instagram. Для цього способу знадобляться звичайні продукти, які часто використовують для фарбування яєць.

Що потрібно:

білі варені яйця

3 пакетики харчового барвника

600 мл теплої води

3 столові ложки оцту

рослинна олія

Читайте також: Мармурові яйця на Великдень: спосіб фарбування крашанок з піною для гоління

Як приготувати:

Заздалегідь відваріть яйця, дайте їм повністю охолонути та добре висушіть. У глибокій ємності розчиніть барвник у теплій воді. Додайте оцет і ретельно перемішайте розчин. Кожне яйце злегка змастіть рослинною олією. Опустіть яйця в барвник приблизно на 7 хвилин. Дістаньте їх і викладіть на серветку. Після легкого підсушування ще раз обережно протріть поверхню олією.

У результаті яйця набувають гарного глянцю та характерного "крапчастого" або навіть "зоряного" ефекту, який і став популярним цього сезону.

Раніше ми вже писали, який овоч допоможе пофарбувати крашанки на Великдень.

