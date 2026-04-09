Новий тренд на Великдень-2026: як зробити крашанки у білу крапочку
У 2026 році серед великодніх трендів особливо виділяються яскраві крашанки з ефектними білими вкрапленнями. Такий декор виглядає незвично й святково, а головне — його легко зробити вдома.
Ідеєю поділилася фудблогерка @iren.lazun в Instagram. Для цього способу знадобляться звичайні продукти, які часто використовують для фарбування яєць.
Що потрібно:
- білі варені яйця
- 3 пакетики харчового барвника
- 600 мл теплої води
- 3 столові ложки оцту
- рослинна олія
Як приготувати:
- Заздалегідь відваріть яйця, дайте їм повністю охолонути та добре висушіть.
- У глибокій ємності розчиніть барвник у теплій воді.
- Додайте оцет і ретельно перемішайте розчин.
- Кожне яйце злегка змастіть рослинною олією.
- Опустіть яйця в барвник приблизно на 7 хвилин.
- Дістаньте їх і викладіть на серветку.
- Після легкого підсушування ще раз обережно протріть поверхню олією.
У результаті яйця набувають гарного глянцю та характерного "крапчастого" або навіть "зоряного" ефекту, який і став популярним цього сезону.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!