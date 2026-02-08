На территории Турции обнаружили урартские надписи 2800 лет: чем интересны (фото)

На юге Турции, во время спасательных раскопок в бассейне озера Ван, археологи обнаружили три хорошо сохранившихся клинописных надписи в возрасте около 2800 лет. Эти тексты, высеченные в камне в начале I тысячелетия до н. э., пролили свет на то, как урартские правители устанавливали и удерживали контроль над стратегически важными территориями.

Находку сделали в крепости Керзют – укрепленном пункте с видом на равнину Мурадие. Раскопки проводило Управление музея Вану, пишет Arkeonews.

Расположение Керзют позволяло полностью контролировать сельскохозяйственные угодья и ключевые сухопутные пути восточной Анатолии, соединявшие бассейн озера Ван с соседними регионами, включая долину реки Арас и территорию современного Ирана. Крепость являлась частью широкой оборонной сети Урарту, защищавшей северные границы государства.

Надписи были найдены в стенах храма, посвященного Халди — главному божеству урартского пантеона. Тексты написаны классической урартской клинописью на базальтовых плитах и соответствуют официальным королевским формулам того времени.

Важнейший отрывок описывает военную кампанию царя Минуа (конец IX в. до н. э.). Один из фрагментов начинается стандартной декларацией божественной власти:

"С силой Халди, Минуа, сын Ишпуини, говорит…"

Далее следует ключевая часть:

"Я завоевал Лухиуни, город, который до этого никто не завоевывал".

В тексте упоминается увлечение людей, скота и коней, которых переправили в Тушпу — столицу Урарту (возле современного Вану). Утверждение о том, что Лухиуни никогда раньше не было завоевано, подчеркивает политическое значение кампании и укрепляло авторитет правителя.

Храм имел типичный для урартских святынь квадратный план. Узкий входной коридор вел в центральный зал, построенный непосредственно на скальной породе. Это подтверждает, что крепость Керзют выполняла не только военные, но и религиозные и административные функции.

Исследование провели доцент Сабахтин Эрдоган (Университет Ван Юзюнчу Йилл) и Анастасия Суглум (Стамбульский университет). Филологический анализ показал, что надписи содержат не только стандартные формулы, но и конкретные исторические данные о военной деятельности.

Хорошая сохранность текстов (благодаря сухому климату и почве) позволила реконструировать поврежденные фрагменты путем сравнения с параллельными надписями из других урартских памятников.

Надписи также помогли связать ранее найденные фрагменты из соседних сел в единый обширный текст, что позволило исправить предварительные прочтения и идентифицировать новые урартские термины.

Датировка указывает на конец IX века до н. э — период правления Минуа или его совместного правления по Ишпуини. В это время Урарту проводило масштабную территориальную экспансию и крупные государственные строительные проекты.

Крепость Керзют и ее надписи – яркое доказательство передовой организации и военной мощи Урарту в восточной Анатолии. Они подтверждают, что металлургия, строительство и государственное управление в этом регионе достигли высокого уровня уже в начале железных суток.

Эта находка восполняет важные пробелы в понимании социальной структуры, религиозных обрядов и оборонной политики Урарту, а также подчеркивает стратегическую роль бассейна озера Ван в древней истории Ближнего Востока.

