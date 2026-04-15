На территории Израиля обнаружили массовое захоронение детей и младенцев 2500 лет (фото)

Вблизи Иерусалим археологи совершили необычное открытие — массовое захоронение младенцев и маленьких детей, которому около 2500 лет. Ученые считают, что эта находка помогает лучше понять социальные и религиозные представления жителей древней Иудеи библейской эпохи.

Раскопки производились на территории Tel Azekah, примерно в 30 км от Иерусалима. Здесь обнаружили останки до 89 человек, причем большинство из них – дети раннего возраста. Об этом сообщает The Christian Post.

Исследование показало, что около 90% похороненных были младше пяти лет, а более 70% не достигли даже двухлетнего возраста. Такая концентрация детских захоронений уникальна для археологии региона.

Захоронение обустроили в древней цистерне, которая сначала служила хранению воды еще в хананейский период. В VI веке до н. Ее перестали использовать по назначению и впоследствии переоборудовали под место для захоронений.

Команда ученых под руководством Oded Lipschits установила, что захоронения совершались в течение примерно столетия — в персидский период, когда Иудея находилась во власти Персидской империи.

Анализ костей не выявил признаков насилия, жертвоприношений или эпидемий. Это позволило отвергнуть версии о массовой гибели из-за катастрофических событий. Исследователи же предполагают, что цистерну использовали для захоронения детей, умиравших до завершения грудного вскармливания — периода, который имел важное символическое значение в древних обществах.

Для объяснения этой практики ученые обратились к текстам, в частности, к Первой книге Самуила и Книге Бытия. В них описано, что момент отлучения ребенка от матери считался важным этапом его социального становления.

Вероятно, именно после этого периода ребенок получал полноценный статус в обществе.

Несмотря на отсутствие индивидуальных могил, археологи нашли рядом с останками разные предметы — глиняную посуду, украшения и бусины. Это свидетельствует о том, что детей не оставляли без внимания, даже если их социальный статус отличался.

Находка помогает объяснить, почему во время предварительных раскопок в этом регионе почти не находили детских захоронений — они могли иметь другую форму и месторасположение.

Подобные практики, по словам учёных, существовали и в других частях древнего мира, в частности в Греции. Сейчас идет ДНК-анализ, который должен установить родственные связи похороненных.

Это открытие не только дополняет представление о древней Иудеи, но и позволяет глубже осмыслить тогдашние взгляды на детство, жизнь и место человека в обществе.

