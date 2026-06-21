Ученые нашли в Гибралтаре пещеру, запечатанную 40 тысяч лет: что интересного обнаружили (фото)

В Гибралтаре археологи достались скрытой камере в пещере Вангард, полностью запечатанной песком еще со времен ледникового периода. Как отмечается, новое пространство расположено в пещерном комплексе Горем, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом пишет Эсо News.. Исследователи из Национального музея Гибралтара несколько лет расчищали песчаные отложения, прежде чем смогли открыть изолированную камеру длиной около 13 метров, скрытую высоко под сводом пещеры.

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На ненарушенном полу ученые нашли кости рыси, гиены и белокочанной сыпи, а также следы когтей большого хищника и одну раковину морской улитки. По мнению исследователей, эти находки могут свидетельствовать о возможной связи с деятельностью древних людей. "Поскольку герметизировавший камеру песок имеет возраст около 40 тысяч лет, а сама полость еще древнее, вероятнее всего, речь идет о периоде неандертальцев", — пояснил директор Национального музея Клайв Финлейсон.

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Известно, что побережье Гибралтара считается одним из последних регионов Европы, где неандертальцы могли существовать примерно между 33 000 и 24 000 лет назад. ЮНЕСКО характеризует этот археологический комплекс как важное свидетельство интеллектуальных способностей неандертальцев: они охотились на птиц и морских животных, использовали перья как украшения и создавали абстрактные гравюры на стенах пещер.

Кроме того, исследования показывают, что эти люди активно использовали морские ресурсы – в частности мидии, рыбу, тюленей и даже дельфинов – что меняет представление об их образе жизни.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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