Вчені знайшли у Гібралтарі печеру, яка була запечатана 40 тисяч років: що цікавого виявили (фото)

У Гібралтарі археологи дісталися прихованої камери в печері Вангард, яка була повністю запечатана піском ще з часів льодовикового періоду. Як зазначається, нововиявлений простір розташований у печерному комплексі Горем, що входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це пише Есо News.. Дослідники з Національного музею Гібралтару протягом кількох років розчищали піщані відклади, перш ніж змогли відкрити ізольовану камеру довжиною близько 13 метрів, приховану високо під склепінням печери.

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На непорушеній підлозі вчені знайшли кістки рисі, гієни та білоголового сипа, а також сліди кігтів великого хижака й одну мушлю морського равлика. На думку дослідників, ці знахідки можуть свідчити про можливий зв’язок із діяльністю давніх людей. "Оскільки пісок, який герметизував камеру, має вік близько 40 тисяч років, а сама порожнина ще давніша, найімовірніше, йдеться про період неандертальців", — пояснив директор Національного музею Клайв Фінлейсон.

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Відомо, що узбережжя Гібралтару вважається одним із останніх регіонів Європи, де неандертальці могли існувати приблизно між 33 000 і 24 000 років тому. ЮНЕСКО характеризує цей археологічний комплекс як важливе свідчення інтелектуальних здібностей неандертальців: вони полювали на птахів і морських тварин, використовували пір’я як прикраси та створювали абстрактні гравюри на стінах печер.

Крім того, дослідження показують, що ці люди активно використовували морські ресурси — зокрема мідії, рибу, тюленів і навіть дельфінів — що змінює уявлення про їхній спосіб життя.

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