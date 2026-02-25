На территории Анатолии нашли старейшую ткань, окрашенную в индиго: чем уникальна (фото)

В западной Анатолии археологи нашли редкие фрагменты текстиля бронзового века, которые заставили пересмотреть представление об уровне ремесленного производства того времени. Раскопки в Бейсесултан-Гьюке на равнине Чиврилл (провинция Денизли) обнаружили древнейшую в регионе ткань, окрашенную в цвет индиго, а также доказательства использования техники nålbinding — петельного плетения иглой.

Поселение Бейсесултан-Гейк занимало около 35 гектаров и принадлежало к самым большим в западной Анатолии. Раскопки здесь начались еще в 1950-х годах под руководством британского археолога Сетона Ллойда. Он обнаружил более 40 культурных слоев, включая большой комплекс средней бронзовой эпохи, известный как "Сожженный дворец", который сгорел в начале второго тысячелетия до н. е. Масштабы сооружения свидетельствуют, что поселение было важным региональным административным центром. Об этом пишет Arkeonews.

Исследования возобновились в 2007 году под руководством турецких археологов. Во время сезонов 2016 и 2018 годов в очагах пожаров обнаружили два фрагмента обугленного текстиля — редкую находку для Анатолии, где органические материалы почти никогда не хранятся из-за особенностей почвы и климата.

Радиоуглеродная датировка первого фрагмента дала возраст 1915–1745 годы до н. е. Микроскопический и химический анализ показал, что ткань изготовлена не по классической схеме ткачества, а техникой nålbinding — петельного плетения одной иглой. Этот метод создает плотную, эластичную и водостойкую ткань и предшествует классическому вязанию. Фрагмент стал первым физическим доказательством использования nålbinding в Анатолии и на Ближнем Востоке.

Сканирующая электронная микроскопия обнаружила, что пряжа сделана из конопли, а не из шерсти или льна. Конопля до сих пор растет на равнине Чиврилл, что подтверждает длительную традицию их выращивания в регионе. Пряжа имела равномерный сверток и толщину, что указывает на высокий уровень мастерства.

Самое сенсационное открытие было сделано во время химического анализа: высокоэффективная жидкостная хроматография обнаружила индиготин — активное соединение сине-фиолетового красителя. Цвет происходил от растения Isatis tinctoria (войда окрасочная), которая росла в Анатолии. Это древнейший научно подтвержденный текстиль, окрашенный индиго, по всей западной Азии и Европе.

Во втором тысячелетии до н. е. голубые ткани были чрезвычайно ценными. Письменные источники из Месопотамии и хеттского мира упоминают их как предметы роскоши, дани и подарков. Аккадское слово uqnû обозначало шерсть цвета лазурита, что ассоциировалось с царской властью и божественным. Голубые ткани обнаружили даже в гробнице Тутанхамона, что свидетельствует о престиже этого цвета во всем восточном Средиземноморье.

Второй фрагмент, датированный 1700-1595 годами до н. э., нашли в здании, заполненном ткацкими инструментами: веретенами, весами для ткацкого станка, бронзовыми иглами и расческами. Концентрация орудий указывает на то, что помещение было специализированной мастерской, а не просто домашней комнатой. Разнообразие весов веретен свидетельствует о производстве пряжи разной толщины и назначения – от тонкой нити до грубой веревки.

В начале второго тысячелетия до н. э. Анатолия была частью разветвленной торговой сети ассирийских купцов. Текстиль был одним из самых ценных товаров. Наличие индиговой конопляной ткани в Бейсесултане доказывает, что поселение не только импортировало роскошные товары, но и производило их на высоком уровне.

Эти находки меняют представление о ремесленном производстве бронзового века в западной Анатолии. Они показывают, что местные мастера уже тогда овладели сложными технологиями обработки волокон, добычей красителей и петельного плетения. Вместо импорта "идеального" сырья община эффективно использовала местные ресурсы и адаптировала техники к доступным материалам.

