Археологи нашли на территории США игральные кости в возрасте 12 тысяч лет (фото)

Археологи в западной части США совершили открытие, изменяющее представление об истории азартных игр: найденные игральные кости свидетельствуют, что они могли существовать гораздо раньше, чем считалось до сих пор. Исследование, проведенное учеными Университет штата Колорадо, выявило древнейшие известные игральные кости, изготовленные из костей животных.

По оценкам ученых, коренные жители территории современных западных штатов США могли использовать такие предметы для игр более 12 000 лет назад. Это примерно на 6 000 лет раньше, чем считалось, появились первые азартные игры в регионах Евразии. Об этом сообщает Daily Mail.

До открытия древнейшими центрами возникновения азартных игр считались Месопотамия, Индия и Кавказ, где подобные находки датируются примерно 5 500–7 000 лет назад. Однако новые археологические данные свидетельствуют о том, что в Северной Америке люди уже тогда целенаправленно создавали инструменты для получения случайных результатов и использовали их в структурированных играх.

В отличие от современных кубических костей, древние варианты имели другую форму - они были плоскими или немного изогнутыми, часто овальными или прямоугольными, и изготавливались из костей животных. Такие предметы имели две разные стороны с пометками, цветом или отделкой поверхности, что напоминало принцип "орел или решка".

Ученые отмечают, что такие находки являются древнейшим доказательством того, что люди осознанно взаимодействуют с понятиями случайности и вероятности. Вероятно, азартные игры в то время выполняли не только развлекательную функцию, но и имели социальное значение – помогали устанавливать контакты между людьми, обмениваться ресурсами и даже находить партнеров.

По мнению исследователей, это открытие может свидетельствовать о том, что понимание принципов случайности зародилось в Северной Америке значительно раньше, чем в Евразии, что изменяет традиционные представления о развитии игр и человеческой культуры в целом.

