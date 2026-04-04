Археологи знайшли на території США гральні кістки віком 12 тисяч років (фото)

Ціхоцька Марія

Джерело: Daily Mail

Археологи у західній частині США зробили відкриття, яке змінює уявлення про історію азартних ігор: знайдені гральні кістки свідчать, що вони могли існувати значно раніше, ніж вважалося досі. Дослідження, проведене науковцями Університет штату Колорадо, виявило найдавніші відомі гральні кістки, виготовлені з кісток тварин.

За оцінками вчених, корінні жителі території сучасних західних штатів США могли використовувати такі предмети для ігор ще понад 12 000 років тому. Це приблизно на 6 000 років раніше, ніж, як вважалося, з’явилися перші азартні ігри в регіонах Євразії. Про це повідомляє Daily Mail.

До цього відкриття найдавнішими центрами виникнення азартних ігор вважалися Месопотамія, Індія та Кавказ, де подібні знахідки датуються приблизно 5 500–7 000 років тому. Однак нові археологічні дані свідчать, що в Північній Америці люди вже тоді цілеспрямовано створювали інструменти для отримання випадкових результатів і використовували їх у структурованих іграх.

На відміну від сучасних кубічних кісток, давні варіанти мали іншу форму — вони були пласкими або трохи вигнутими, часто овальними чи прямокутними, і виготовлялися з кісток тварин. Такі предмети мали дві різні сторони з позначками, кольором або обробкою поверхні, що нагадувало принцип "орел або решка".

Вчені зазначають, що такі знахідки є найдавнішим доказом того, що люди почали усвідомлено взаємодіяти з поняттями випадковості та ймовірності. Ймовірно, азартні ігри в той час виконували не лише розважальну функцію, а й мали соціальне значення — допомагали встановлювати контакти між людьми, обмінюватися ресурсами та навіть знаходити партнерів.

На думку дослідників, це відкриття може свідчити, що розуміння принципів випадковості зародилося в Північній Америці значно раніше, ніж у Євразії, що змінює традиційні уявлення про розвиток ігор і людської культури загалом.

